Woonwagenbewoners: Arnhem laks over sterk vervuilde grond

ARNHEM -

Over vier weken wil de gemeente Arnhem weer in gesprek met woonwagenbewoners over het gif in de bodem bij hun woningen in de wijk Presikhaaf. Dat is lang, veel te lang, vinden de bewoners. Zij vragen de gemeenteraad in een brief om hulp. 'De onzekerheid is zo vervelend. Je bent al zo moe.'