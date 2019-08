Achterhoekse kevers jagen op podiumplaats bij NK Autocross

Coureurs Marco Raben en Rik Pasman strijden beiden mee om de bovenste plaatsen in de keverklasse bij het Nederlands kampioenschap autocross. De concurrentie is stevig en met de races in Lochem en Albergen nog op het programma, moeten de Achterhoekers het maximale uit hun auto halen om op het podium te eindigen.

'Iedereen is aan elkaar gewaagd en iedereen kan altijd een wedstrijd winnen', vertelt Hummeloër Pasman, de huidige nummer vijf van het klassement. 'Dat is het mooie van onze klasse, dat alles zo dicht bij elkaar ligt.' Marco Raben uit Meddo, momenteel de nummer drie, beaamt de woorden van zijn concurrent. 'Het is close en dat maakt het ook zo mooi, en eveneens zo moeilijk.'

'We laten elkaar wel leven'

Hoewel ze op het scherpst van de snede duelleren op de verschillende crosscircuits door heel Nederland, is er wederzijds respect tussen de Achterhoekse titelkandidaten. 'De ene keer heeft hij meer geluk, de andere keer ik', vertelt Raben. Pasman vult aan: 'We laten elkaar wel leven, er zijn coureurs die dat niet doen, maar Marco doet dat wel.'

Als het materiaal blijft meewerken lijkt de eerste plaats van Ivo Galekop in de keverklasse niet meer in gevaar te komen. Waar Pasman en Raben dit jaar genoeg zullen moeten nemen met een plek op het podium, blijven de coureurs dromen van de hoogste trede. 'Als we bij de top drie zitten zijn we tevreden, maar we willen op het hoogste schavotje', zegt Raben. 'Dat wil ik graag nog een keer redden.' Pasman is minstens zo ambitieus: 'Dit seizoen nog zo hoog mogelijke ogen gooien, en dan in 2020 weer meedoen om de titel.'