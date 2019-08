Verhaal Heidi levert storm aan reacties op: 'Er zijn alternatieven voor dure verzekering zzp'er'

door Henri van Veen

'Dat mensen beweren dat ze maandelijks honderden euro's kwijt zijn om zich te verzekeren klopt niet', reageert Van Riessen. Heidi de Ruiter-Dekens besloot af te zien van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) vanwege te hoge kosten, zei ze deze week tegen Omroep Gelderland.

Van Riessen betreurt het besluit van de vrouw met uitgezaaide borstkanker. Maar zij was niet de enige die besloot zich niet te verzekeren. Omroep Gelderland kreeg reacties van zelfstandigen die hetzelfde deden, soms vanwege de kosten, soms om medische redenen.

'De aov kun je aftrekken van de belasting, waardoor je netto veel minder betaalt dan je denkt. Door te kiezen voor vrijwillige dekkingsbeperkingen wordt de verzekering altijd betaalbaar', reageert de tussenpersoon uit Ederveen. 'Zelfstandigen moeten zich goed laten informeren. Je kunt zelfs maandelijks opzeggen.'

Voorzieningenfonds

Het steekt haar dat kleine zelfstandigen zo snel afhaken en alternatieven om tegenslag op te vangen niet (goed genoeg) onderzoeken. 'Er zijn echt wel mogelijkheden. Ik heb onlangs een voorzieningenfonds hier in de regio opgericht', legt de tussenpersoon uit.

Een dergelijk fonds bestaat uit 20 tot 50 zzp'ers en freelancers die vanuit een vereniging een lid maximaal 2 jaar lang een bedrag schenken om van te kunnen leven in geval van ziekte of uitval op het werk. Van Riessen: 'Inleg varieert van 33 tot 112 euro in de maand. Je krijgt dan respectievelijk 750 tot 2500 per maand uitbetaald.'

Elke zelfstandig ondernemer kan meedoen als die bij aanvang arbeidsgeschikt is.

Het relaas van Heidi de Ruiter-Dekens uit Geldermalsen over haar situatie deed onder anderen Gerard Kuijper (44) uit Tiel reageren. Hij is sinds acht jaar zzp'er in de techniek. 'Ik heb een paar jaar geleden geprobeerd mezelf te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid', zegt hij.

Twee verzekeringsmaatschappijen wezen hem af. 'Ik heb in het verleden wat fysieke problemen gehad. Daar kwam bij dat er een paar jaar geleden de diagnose copd gesteld is, weliswaar in het beginstadium maar toch. Ik heb nu ook het gevoel dat ik op dit moment niet te verzekeren ben.'

Van Riessen heeft nieuws voor de Tielenaar: 'In een voorzieningenfonds wordt niet gekeken naar je medische verleden.'

Schilder kreeg drie herseninfarcten

De vrouw van een onderhoudsschilder in Arnhem schrijft dat zij en haar man jaren geleden een arbeidsongeschiktheidverzekering afgesloten, 'omdat wij een gezin hadden met jonge kinderen. Mijn man kon een verzekering afsluiten tot zijn zestigste.'

Haar man begon in 2000 voor zichzelf. Het gezin betaalde meer dan 400 euro per maand, met een maand eigen risico. De man kreeg in juni 2015, drie maanden voor zijn zestigste verjaardag een herseninfarct. De vrouw van de schilder: 'Wat zegt de verzekering? Meneer, jammer maar u krijgt 2 maanden uitbetaald. Daarna bent u 60 en krijgt u niets meer.'

In september van dat jaar volgde een tweede infarct.

Een derde, ruim twee jaar geleden, heeft de zorgen verder vergroot. 'Mijn man kan zijn linkerbeen niet goed meer optillen, vooral als hij moe wordt. Werken gaat bijna niet meer, maar ja, het moet. Ik vind het gewoon gevaarlijk.'

Weer aan het werk

Haar man is sinds drieënhalf jaar weer aan het werk, maar door de infarcten heeft hij evenwichtsproblemen. En dat is niet handig voor schilders die ladders en steigers op moeten. 'Maar wij hebben geen keus want anders hebben wij niet genoeg inkomsten', verzucht zijn vrouw.

De vrouw zegt: '15 jaar voor niets betaald, we hadden beter zelf kunnen sparen, zo voelt dat. Het geld dat we voor ons pensioen hadden gespaard hebben we moeten gebruiken om van te leven en de vaste lasten te betalen.'