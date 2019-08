Songfestival naar Rotterdam, Arnhems bod nog geheim ondanks belofte

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch feliciteert de grote winnaar op Twitter. 'Het organiseren van het Songfestival is een geweldige kans en past bij het internationale karakter van Rotterdam', zegt hij.

Marcouch zegt niets over het Arnhemse bod, terwijl de gemeente tot dusverre beloofde openheid van zaken te geven zodra de gaststad definitief bekend zou zijn. Ondanks die belofte houdt het gemeentebestuur ook nu de lippen stijf op elkaar. De gemeente wijst op de geheimhouding die nog op de stukken ligt. Alleen de gemeenteraad kan die opheffen en die komt pas op 11 september voor het eerst weer bijeen.

Wel zo aangekondigd

'We dachten dat we de tijdlijnen beter op elkaar konden plakken, dat de bekendmaking van de gaststad nog wel even zou duren tot de raad terug is van reces', licht wethouder Jan van Dellen toe. 'Het is jammer, want we hadden het wel zo aangekondigd. Nu we het geheim moeten houden, lijkt het net of we iets te verbergen hebben. Maar dat is niet zo.'

'Principiële zaak'

De SP was altijd al fel tegen de geheimhouding. 'Het is een principiële zaak: het college is hier vrij lichtzinnig met geheimhouding omgesprongen, waardoor de burger de gang van zaken niet kan controleren. Bovendien lichtten ze zelf al tipjes van de sluier toen Arnhem afviel, terwijl wij onze mond moesten houden', reageert SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. 'Ik had verwacht dat ze het vandaag bekend zouden maken. Ze zouden dan tegen de geheimhouding ingaan, maar dat is wel wat ze beloofd hadden.'

VVD-fractievoorzitter Leendert Combee had het Arnhemse bod het liefst vandaag bekend zien worden, maar benadrukt dat de geheimhouding formeel pas op 11 september opgeheven kan worden. 'Of het nu vandaag of over twee weken is, het gaat gebeuren. Het bod wordt openbaar.'

Mark Coenders van GroenLinks maakt er ook geen punt van, dat het bod vrijdag nog niet voor iedereen bekend is. 'We vinden het wel belangrijk dat het bod openbaar wordt. Dan maar over twee weken.'

Den Bosch bood 5,2 miljoen euro

Andere steden maakten eerder al wel het bod en de afwijzingsbrief van de NPO bekend. Zo bood Den Bosch 5,2 miljoen euro voor het liedjesfestijn. Dat was te laag vergeleken met de bedragen die andere steden bereid waren neer te leggen. Ook waren de Brabanthallen een meter te laag om het televisiespektakel goed vast te leggen.

