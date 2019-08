Vier ton voor woningen in Boerenbondgebouw in Zieuwent

Gelderland zet meer dan vier ton in voor de verbouwing van het Boerenbondgebouw in Zieuwent. In het pand komen energieneutrale en gasloze starterswoningen, terwijl op de grond ook acht koopwoningen worden gebouwd.

'De woningnood in Gelderland groeit', aldus gedeputeerde Peter Kerris. 'Vooral starters hebben moeite om een woning te vinden. Door leegstaande panden om te bouwen geven we starters in Oost Gelre een kans op een betaalbare woning.' Vorige week werd duidelijk dat in Oost Gelre vraag is naar honderden extra woningen. In het voormalige Boerenbondgebouw komt ruimte voor vijf huurappartementen. Daarnaast worden op het achterliggende terrein acht koopwoningen voor starters gerealiseerd.

Het plan voor het leegstaande gebouw in Zieuwent komt voort uit een burgerinitiatief van Zieuwents Belang en is in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen. De verbouwing start in september en moet in oktober volgend jaar worden opgeleverd. De provincie draagt in totaal 414.000 euro bij.