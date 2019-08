Breng de wens van de ouderen van Villa de Horsting in Laag Soeren in vervulling

Villa de Horsting in Laag Soeren is een kleinschalige particuliere woonzorg villa voor dementerende en hulpbehoevende ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De bewoners (55 tot 100 jaar) hebben nog wensen. In de wensdoos in de villa laten ze weten wat ze nog graag willen doen. Zo gingen al 6 bewoners naar de 3D film van de Lion King en samen patatjes eten bij een fast food restaurant.

Een oud arts van ver in de 80 zou nog graag computerles krijgen. Een computer is er al, maar een vrijwilliger die hem wat kan leren nog niet.

Ook als u bijvoorbeeld verre reizen heeft gemaakt of veel over de natuur weet en hier over wil vertellen, kunnen we u goed gebruiken bij de villa.

Of wilt u mee een stukje wandelen, fietsen, tekenenen, schilderen, een lezing bezoeken, spelletjes spelen of gewoon een kopje koffie drinken samen? In Laag Soeren bent u meer dan welkom.

Reageer hieronder.