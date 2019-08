Voormalige burgemeesterskamer raadhuis Winterswijk wordt 'technieklokaal'

In de kamer van het raadhuis waar Thijs van Beem als laatste burgemeester van Winterswijk over het grensdorp keek, komt een grensoverschrijdend 'technieklokaal'. Het nieuwe Grensland College richt zich namelijk ook op studenten uit Duitsland.

Het Grensland College is een initiatief van het Graafschap College, dat de kar trekt met ondersteuning van de hbo-opleidingen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Hogeschool Saxion. Het project wordt gefinancierd door de gemeente, de provincie Gelderland en Europees geld van de RegioDeal van de Achterhoek Board.

mbo-plus

In het raadhuis wordt een opleiding techniek op het niveau van mbo-plus gegeven voor de duur van twee jaar. Daarna wordt de opleiding zorg toegevoegd. 'De opleiding zit tussen mbo en hbo in", zegt wethouder Elvira Schepers van Winterswijk. 'Het Graafschap College wil in september beginnen en als dat niet lukt, wordt het februari. Maar het hoeven geen klassen van twintig personen te zijn.'

Met het oog op de ligging aan de grens wordt de opleiding bewust in Winterswijk gegeven, zegt Schepers. 'Daarom is voor Winterswijk gekozen. Het Grensland College is al een aantal jaren in onderzoek, met het oog op de Duits-Nederlandse markt. Het Graafschap College geeft aan dat er vraag naar is.'

Andere locatie

In drie kamers op de bovenverdieping van het raadhuis wordt de school gevestigd. Op de benedenverdieping is de VVV gevestigd en de raadszaal is het toneel van raads- en commissievergaderingen. Schepers: 'We beginnen in het raadhuis en hopelijk wordt het zo'n succes dat we naar een andere locatie moeten gaan omdat het raadhuis dan te klein is.'

Er is nog geen samenwerking met een Duitse school voor het Grensland College. 'Die doen nog niet mee in het verhaal', zegt de wethouder. 'Dat duurt nog wel een jaar. We hopen dat de spin off daarna openingen biedt richting Duitsland.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier