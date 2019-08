Zó lang wachten op zorg? Wijchenaren trekken het niet meer

door Thomas Overdijk

De 81-jarige Dora van Sommeren uit Bergharen heeft een chronische hartziekte, waardoor zij binnen de kortste keren helemaal buiten adem is. ‘Alles kost me twee keer zoveel energie dan eerst’, vertelt ze. Na het strijken van een stapel kleding moet ze bijvoorbeeld al helemaal tot rust komen voordat ze weer verder kan. ‘Je komt de dag niet meer door.’

‘Je wil natuurlijk zo lang mogelijk alles zelf blijven doen, maar op een gegeven moment is het gewoon afgelopen’, legt ze uit. Nadat ze op 7 maart van de trap viel, was de maat vol. Het grote huis dat ze met haar 84-jarige man deelt, is niet meer geschikt voor het mindervalide echtpaar. Daarom trok ze aan de bel bij het sociaal wijkteam in Wijchen voor een 'keukentafelgesprek': een overleg om te bepalen welke hulp er nodig is vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Tot haar grote frustratie kon ze pas na een paar maanden terecht. ‘Het liefst wil ik nu zo snel mogelijk dat iemand met mij contact opneemt zodat ik duidelijk aan kan geven wat het probleem is. Als ik geen hulp nodig heb, zou ik niet zomaar naar het wijkteam stappen, maar ik trek het gewoon écht niet meer’, aldus mevrouw Van Sommeren.

Gemeente is 'erg ongelukkig'

In mei en juni zag de gemeente Wijchen de wachttijden bij het wijkteam al oplopen. Volgens verantwoordelijk wethouder Titus Burgers komt het door de ‘verzwaring van de problematiek’. ‘Het aantal dementiegevallen neemt toe, we hebben te maken met vergrijzing en we willen meer mensen thuis laten wonen’, stelt hij. ‘De zaken worden complexer en daar heb je meer mensen voor nodig.’

Daarom gaat de gemeente nu volgens de wethouder ‘op zeer korte termijn’ de processen verbeteren en de capaciteit vergroten door onder andere meer zorgprofessionals aan te nemen. ‘We zijn als gemeente erg ongelukkig met het feit dat de tijden in een korte periode zo sterk gestegen zijn’, laat Burgers weten. ‘Spoedgevallen krijgen overigens altijd voorrang. Andere zaken blijven dan soms liggen en dat vinden ook wij natuurlijk erg jammer.’

Hij voegt toe dat mensen, wanneer het echt niet meer kan, moeten aangeven dat er sprake is van een spoedsituatie. Ze kunnen dan de hulp krijgen die ze nodig hebben.

'De maat is vol'

Bezorgde hulpbehoevenden en hun begeleiders namen contact op met onder andere de lokale partij Kernachtig Wijchen, de PvdA en D66 om de raad te wijzen op de fors toenemende wachttijden. Daarom stelden de partijen schriftelijke vragen aan het college.

'Op het moment dat je naar het wijkteam belt, is de maat al vol’, stelt Rob Albersnagel van Kernachtig Wijchen. ‘Hoe gaan we dit veranderen? De dienstverlening moet gewoon van goede kwaliteit zijn én blijven.’

