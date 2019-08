Eis: zes jaar cel voor 'pinnen onder dwang'

Tegen twee Nijmegenaren van 23 en 27 jaar is zes jaar celstraf geëist, omdat ze op 1 januari van dit jaar vijf jongeren uit Ewijk gedwongen zouden hebben te pinnen. Ook zouden ze de jongeren tegen hun wil hebben vastgehouden, met wapens hebben bedreigd en één van hen in het gezicht en rug hebben gestoken.

De verdachten moesten zich vrijdag voor de rechtbank in Zutphen verantwoorden. Ze worden door de slachtoffers beschreven als 'de kleine en de grote man'. De kleine is een 23-jarige Nijmegenaar, die alleen wil bekennen dat hij drugs verkoopt. De slachtoffers zeggen dat hij agressief was en een mes had.

De grote is een 27-jarige man uit Nijmegen die toegeeft dat hij geld van de slachtoffers heeft afgepakt. Hij wordt door de slachtoffers beschreven als de man die de rust probeerde te bewaren en in het bezit was van een vuurwapen.

De zaak tegen hen kwam aan het rollen toen de vader één van de slachtoffers de politie belde met de mededeling dat zijn zoon messteken had opgelopen, toen hij door twee mannen gedwongen werd te pinnen. De verdachten zouden hem in Nijmegen tegen betaling een lift hebben aangeboden, nadat hij bij jongerencentrum Walhalla op straat om was gevallen omdat hij dronken was en geen taxi kon krijgen.

Messteken in rug en wang

Eenmaal aangekomen bij een woning in Ewijk, zou de 27-jarige verdachte bloed op zijn jas hebben aangetroffen van het slachtoffer en meer geld hebben geëist. In de woning zou de 23-jarige met een mes één van de slachtoffers in gezicht en rug hebben gestoken.

Het pinnen zelf zou vrijwillig zijn gebeurd, aldus de oudste verdachte. Hij zou alleen na het pinnen het geld hebben afgepakt. 'Ik heb misschien misbruik gemaakt van de situatie.' Camerabeelden bij twee pinautomaten spreken zijn verhaal tegen. Daarop is te zien dat de 27-jarige verdachte zich dreigend gedraagt naar de slachtoffers toe en dat de slachtoffers duidelijk bang zijn.

'Angstige momenten'

De vijf slachtoffers zeggen allen bijzonder angstige momenten te hebben meegemaakt. 'Ze spreken van doodsangsten die ze hebben uitgestaan', aldus de rechter. Ze zijn nog steeds bang, ervaren dat de wereld onveilig is geworden. Ze hebben slaapproblemen, nachtmerries en dat heeft effect op hun leven. Het slachtoffer dat gestoken is, heeft blijvend littekens.

Ze eisen allen een schadevergoeding van rond de twee duizend euro, plus vergoedingen voor gemaakte kosten.