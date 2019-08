Hogenkamp richt pijlen opnieuw op de top 100

Richèl Hogenkamp haalt kracht uit haar eerste deelname aan een grandslamtoernooi in bijna anderhalf jaar tijd. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de US Open was Donna Vekic dinsdag te sterk, maar de 27-jarige Doetinchemse ziet de plaatsing als een bevestiging van haar ambitie.

'Dit zijn de toernooien waar je je wil laten zien en waar je het goed wilt doen', aldus Hogenkamp. De nummer 207 van de wereld speelde een goede partij tegen Vekic, de nummer 23 van de ranking. 'Je weet dat het een speelster in vorm is, dus je hoopt dat je er een wedstrijd van kunt maken. Dat is zeker gelukt. Achteraf baal je van de gemiste kansen, zeker in de eerste set. Voor mij was het een mooie bevestiging dat we weer op de goede weg zijn.'

'Dit geeft motivatie'

Anderhalf jaar geleden stond Hogenkamp voor het laatst op een grandslamtoernooi. Waar ze in 2017 nog in de top-100 stond, is ze de afgelopen tijd mede door privéomstandigheden ver weggezakt. Het vuur is echter nog voldoende aanwezig om de lijn naar boven verder door te zetten: 'Dit toernooi geeft zoveel motivatie, dat smaakt wel naar meer', vertelt Hogenkamp.

'Beste ranking verbeteren'

Afgelopen zomer sprak de Doetinchemse met haar trainers over wat ze nog wil bereiken in haar carrière. 'Ik ben 27 jaar, dus ik zal nog wel een aantal jaartjes door moeten kunnen”, vindt Hogenkamp, die in 2017 met plek 94 haar beste klassering ooit bereikte. 'Ik heb aangegeven dat ik denk dat het mogelijk is om mijn beste ranking te verbeteren, dat is ook mijn doel voor de komende jaren.'

De rest van dit seizoen speelt ze tot half november voornamelijk toernooien op gravel. Misschien een voorbode voor 2020: 'Als ik een grandslamtoernooi moet noemen waar ik mijn beste resultaat kan halen, zou dat Roland Garros zijn.'