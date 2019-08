De Graafschap steeds ambitieuzer, Snoei onder de indruk

door Richard van der Made

De Graafschap haalde dit seizoen liefst tien nieuwe spelers naar Doetinchem. Tussen die namen zit voor eerste divisie begrippen veel kwaliteit, waardoor de Superboeren niet zich niet meer kunnen verschuilen. De Graafschap is met deze selectie de gedoodverfde titelkandidaat voor promotie.

Na de voorbereiding had Snoei al een uitstekende groep tot zijn beschikking die ook vrij goed in balans lijkt, maar inmiddels zijn daar met de komst van Jeremy Helmer (AZ) en Branco van den Boomen (FC Eindhoven) nog twee echte aanwinsten aan toegevoegd. Alleen op de vleugels is De Graafschap vrij dun bezet nu Daryl van Mieghem nog een aantal weken is uitgeschakeld.

Favorietenrol

De Graafschap komt steeds meer in beweging en schept ook achter de schermen de voorwaarden om voor de titel te spelen. De twee backs Owusu en Tutuarima, die vorig seizoen goed meedraaiden in de eredivisie, blijven behouden. Het contract van Tutuarima werd opengebroken en verlengd en Owusu mag alleen vertrekken voor de hoofdprijs.

De as is met Van de Pavert, Van Huizen, Breinburg en Seuntjens ervaren, stug en degelijk. Keeper Hidde Jurjus is topfit en groeit weer naar zijn oude vorm. De Graafschap loopt er ook niet voor weg, maar de favorietenrol wordt met de huidige selectie alleen maar onderstreept. Er zijn geen excuses meer in Doetinchem.

Ralf Seuntjens is de gevierde man tegen FC Volendam (foto: Wil Kuijpers)

Hongerig en ambitieus

'Ik ben ook onder de indruk', zegt trainer Mike Snoei. 'Tutuarima had bijvoorbeeld ook kunnen wachten op de winterstop of nu nog een paar dagen, maar nee. Hij wil mee in de plannen. Ik proef de hele week al een enorme uitdaging bij de groep. Ze willen met 12 punten de interlandweek in. Wij hebben ambitie en zijn hongerig.'

Respectloos

Ook Leroy Owusu blijft. 'Het is wel Willem II, hè', merkt Snoei op. 'De koploper in de eredivisie die hem wil. Dat doet wel wat met een speler. Hij had er ook last van, want Leroy is ook een mens. Maar er moeten wel marktconforme bedragen betaald worden. Vijf ton is dat inderdaad, maar de bedragen die nu geboden zijn vind ik een beetje respectloos. En niet realistisch.'

Heerenboeren

De grootste slag sloeg De Graafschap misschien wel met de transfer Branco van den Boomen van FC Eindhoven. Voor de middenvelder wordt bijna 3 ton betaald. 'Nu toon je echt ambitie', gaat Snoei verder. 'We hebben daar goed over nagedacht en hadden een aantal kandidaten voor de positie van El Jebli. Een mooie gozer ook die echt goed kan voetballen. Henk Bloemers (commercieel manager, red.) heeft ineens de Heerenboeren (sponsorgroep, red.) gemobiliseerd en geld los gekregen. We willen met zijn allen vooruit.'

'En als ik dan dan zie wat Bloemers ook weer flikt met een nieuwe spelersbus. Dan kun je zeggen ze worden verwend, maar nee we worden aan alle kanten gefaciliteerd om alleen bezig te zijn met goed te presteren. We hebben niks meer te klagen', besluit Snoei.

De Graafschap speelt vanavond uit tegen TOP Oss op kunstgras. De verwachting is dat Snoei voor hetzelfde elftal kiest als vorige week. De Graafschap is koploper in de eerste divisie en verloor nog geen enkel punt.