VakantieBijbelWeek 't Harde: al 35 jaar de Bijbel als kern

Willy van Hoorn was zo'n 35 jaar geleden betrokken bij de start van de VakantieBijbelWeek op 't Harde. 'Het komt voort uit de evangelisatie-projecten die we destijds hadden. Daar kwamen enorm veel kinderen op af. Uiteindelijk hebben we toen besloten een speciale week voor de kinderen te organiseren. We begonnen dan op maandagmiddag in een grote tent op het plein bij de kerk. De hele week lazen we uit de Bijbel, zongen we liederen, knutselden we dingen bij het Bijbelverhaal, en deden we allerlei leuke spellen met elkaar. Op de vrijdag sloten we de week dan samen met de ouders af.'

Van Hoorn heeft wat foto's meegenomen van de VakantieBijbelWeek uit de jaren '80. 'Hier zie je een stuk theater, en op deze foto zie je dat we toen ook al met elkaar zongen. Dat doen ze nu nog steeds.'

Nog maar drie dagen

Inmiddels zijn de activiteiten teruggebracht tot drie dagen. 'Het is lastig om vrijwilligers te vinden', legt organisator Diana Bos uit. 'Maar in drie dagen hebben we het ook erg leuk met elkaar.' Ook de tent is verdwenen van het plein. 'We zitten nu gewoon binnen in de kerk. En buiten, verspreid door 't Harde zijn ook allerlei activiteiten.' Maar meer is er niet veranderd in al die tijd. 'Ik ken zelf de VakantieBijbelWeek ook nog wel van vroeger. Als ik kijk naar toen en nu, is alles iets professioneler geworden, maar blijft de kern hetzelfde: we willen de kinderen de goede boodschap van het evangelie meegeven.'

De dag begint met het zingen van liederen, onder begeleiding van een band. Daarna gaan de kinderen van groep 5-8 een speurtocht doen door het dorp, terwijl een poppenspeler de jongste kinderen aan het lachen brengt. 'We hadden deze week ook een Escape Room', vertelt een van de kinderen enthousiast. 'En ik heb van alles geknutseld', laat een ander zien. De kinderen vermaken zich opperbest, en het patatje bij de lunch gaat er ook wel lekker in. 'We hebben ook een Bijbeltekst uit ons hoofd geleerd: Jezus Christus blijft dezelfde, vroeger, nu en altijd', zegt een jongen trots.

Voor de vrijwilligers is het leuk om te zien dat de kinderen zich zo vermaken. 'Het is goed dat we dit nog altijd organiseren', zegt Van Hoorn. 'De kinderen vermaken zich nog even in hun laatste vakantieweek, en ze krijgen nog veel van de Bijbel mee. Daar draait deze week uiteindelijk om.'