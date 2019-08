Oude Ambachten & Speelgoed Museum geeft ballonvlucht weg aan 700.000e bezoeker

In het museum zijn 160 oude ambachten, speelgoed en wisselende exposities te zien. Museumeigenaar Kees Bakker: 'Het aantrekkelijke is dat je met de handen kunt kijken en niet alles achter vitrines is weggestopt. Zo kun je aan je kinderen laten zien hoe het vroeger was'.

De voormalig veehouder stopte in 1995 met zijn boerenbedrijf nadat de gemeente hem uitkocht. De gemeente had de grond nodig voor een industrieterrein. Bakker was toen 42 jaar oud en had al een flinke verzameling met onder meer ouderwetse landbouwwerktuigen. Hij maakte van z'n hobby zijn beroep. Inmiddels is het museum uitgegroeid tot ruim 4000 vierkante meter. 'Het is gecontroleerd uit de hand gelopen', aldus Bakker.

'Overweldigend succes'

Toen Bakker zijn museum begon had hij nooit gedacht dat zijn museum zo'n succes zou worden: 'Het is overweldigend dat het zo goed gaat. Het grootste particuliere museum van Nederland van het kleinste mannetje in Barneveld.' Inmiddels helpen twee van zijn kinderen ook mee in het bedrijf. Over zeven jaar hopen ze de miljoenste bezoeker te kunnen onthalen.

De 700.000e bezoeker werd om 11.00 uur ontvangen met een zevenkoppige fanfare. Het betrof de twee Belgische nichtjes Marlien en Tine Seyssens. Het bezoek aan het museum was de afsluiting van hun vakantieweek. Blij verrast namen ze de cadeaucheque voor een ballonvlucht in ontvangst: 'Het is fantastisch. Ik ben nog nooit ergens zó verwelkomd'.