Gewilde Leroy Owusu maakt einde aan geruchten: 'Ik blijf Superboer'

Na de training op het kunstgrasveld van De Bezelhorst in Doetinchem maakte Owusu zelf aan alle onzekerheden een einde. 'Ik heb de knoop doorgehakt en blijf Superboer', sprak de rechtsback die vorig seizoen een uitstekend speelde in de eredivisie. 'Je weet het natuurlijk nooit, maar ik vind het ook leuk om hier te spelen en we kunnen kampioen worden', hield hij even later nog een kleine slag om de arm.

Ambitie en slagvaardigheid

Willem II heeft de vraagprijs van ongeveer een half miljoen euro nog lang niet geboden en De Graafschap gaat er ook niet vanuit dat de transfer concreet wordt. Met het aanblijven van Owusu en de contractverlenging van linksback Jordy Tutuarima kan De Graafschap in zijn nopjes zijn. Er staat een uitstekende selectie die aan zijn stand verplicht is mee te draaien om het kampioenschap.

De clubleiding toont sowieso al weken ambitie en slagvaardigheid rond nieuwe spelers en huidige spelers die behouden moeten blijven. De Graafschap straalt van hoog tot laag één ding uit en dat is rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Alleen voor Youssef El Jebli maakte de directie een knieval, omdat met hem vooraf duidelijke afspraken werden gemaakt.

Financieel ver

De uitdrukkelijke wens om direct weer terug te keren werd woensdag extra kracht bijgezet met het aantrekken van de gewilde Branco van den Boomen. Eredivisieclubs visten achter het net. Van den Boomen koos voor de visie van De Graafschap dat met de aanvallende middenvelder ook bereid was financieel ver te gaan. 'Deze club heeft een plan en toont ambities. Daarom ben ik gekomen', vertelde Van den Boomen na zijn eerste training. 'En ik kan hier op mijn favoriete positie spelen van aanvallende middenvelder.'

De tiende aanwinst, die naar verluidt voor 250.000 euro werd gekocht van concurrent FC Eindhoven, zal vrijdag nog niet starten tegen TOP Oss. In Brabant, waar ook op kunstgras moet worden gespeeld, kiest de tot nu toe succesvolle Mike Snoei vrijwel zeker voor hetzelfde elftal van vorige week. De Graafschap versloeg FC Volendam en is de koploper in de Eerste Divisie zonder een tegengoal.

Opstelling De Graafschap: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Breinburg, Nijland, Schuurman; Thomassen, Seuntjens en Hamdaoui.