Buitententoonstelling 'Arnhem Boys' in Oosterbeek

In het kader van het 75e herdenkingsjaar van de Slag om Arnhem is een unieke serie portretten van veteranen van de Slag om Arnhem van de Britse fotograaf Richard Jopson te zien. De tentoonstelling wordt vanaf 29 augustus getoond in park Hartenstein achter het Airborne Museum en is gratis toegankelijk.

De geportretteerde veteranen vochten allemaal tijdens een van de grootste operaties van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en zijn de negentig ver gepasseerd. De buitententoonstelling bestaat uit 28 portretten met een persoonlijke herinnering aan september 1944.

Fotograaf Richard Jopson

De in New York woonachtige Britse fotograaf Richard Jopson werkte 4 jaar lang aan dit persoonlijke project om de veteranen met hun verhalen vast te leggen. Inmiddels zijn al 11 veteranen overleden nadat ze werden gefotografeerd.

De basis voor dit project werd meer dan 40 jaar geleden in Engeland gelegd. “Net als veel andere kinderen van mijn generatie, raakte ik geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en absorbeerde alles wat er verband mee hield. De epische film ‘A bridge Too Far’ uit 1977 was een katalysator voor een levenslange fascinatie voor de Slag om Arnhem,” vertelt Richard Jopson.

Veteraan Wilf Oldham - expo Arnhem Boys - foto Airborne Museum

Unieke bundeling getuigenissen

Arnhem Boys is een unieke bundeling van getuigenissen van de laatst levende ooggetuigen van de Slag om Arnhem van de Britse fotograaf Richard Jopson. De naam van het project Arnhem Boys, verbindt niet alleen deze groep veteranen maar geeft ook aan hoe jong de meesten van hen waren toen ze naar Arnhem gingen.

De buitententoonstelling is van 29 augustus tot en met 30 september 2019 te zien in park Hartenstein, direct achter het Airborne Museum en is gratis toegankelijk.

Verruimde openingstijden

In het kader van de 75e herdenking van de Slag om Arnhem en de verwachte drukte heeft het Airborne Museum aangepaste openingstijden.

13 t/m 19 september: 9.00 tot 21.00 uur

20 september: 9.00 tot 17.00 uur

21 september: 9.00 tot 15.30 uur