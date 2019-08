Woonwagenstandplaats Duiven gekraakt

Twee van de drie standplaatsen staan op dit moment leeg. Volgens Hoeree wil Vivare niemand op die plekken hebben. 'Ik denk dat hier iets anders willen doen met de grond', zegt Hoeree. Hij heeft zijn actie aangekondigd bij Vivare en de politie.

'Ze denken dat we tuig zijn'

'Ik moet alleen wachten totdat Vivare toestemming geeft dat ik hier kan blijven staan en dat ik een woonwagen kan neerzetten', vervolgt Hoeree. Op de achtergrond staat een klein, gammel caravannetje en wat spandoeken. Maar hij heeft de woonstandplaats toch gekraakt? 'Eh, bezet'. De eerdere acties in andere gemeenten leverden niets op. 'Daarom gaan we het hier in Duiven proberen. Ik vind dat ze met de woonwagenbewoners heel laks omgaan. Ze stoppen ons het liefste buiten de woonwijken. Ze denken dat we tuig zijn. Dat is al jarenlang zo.'

'Ik blijf gewoon staan'

Wat denkt Hoeree dat Vivare gaat doen? 'Ik denk dat ze gaan procederen dat ik wel weg moet. Maar ik blijf gewoon staan.' Zelf woont de actievoerder al jarenlang met zijn gezin in een rijtjeswoning in Didam, terwijl hij toch echt geboren en getogen is in een woonwagen. Dus is hij nu niet gelukkig. 'Ik wil echt terug de woonwagen in.'

Steun van bewoner

De enige legale woonwagenbewoner aan de Breitnerstraat, Henk Donkervoort, steunt de actie van Herman. 'Ze willen gewoon die woonwagenkampjes weg hebben. Ze zeggen wel, in Arnhem bouwen we er kampen er bij, maar het gebeurt niet.'

'Kraken tegen de wet'

Woordvoerster Gerdie Kram laat namens Vivare weten met de gemeente in gesprek te zijn over de toekomst van de standplaatsen. 'Dat is de reden dat de plekken al enige tijd leeg staan.' Kram zegt dat Hoeree vrijdag een officiële brief van de corporatie kan verwachten, waarna ze graag met hem in gesprek gaan. 'Kraken is tegen de wet en mag dus niet.'

Veel gemeentes voerden een uitsterfbeleid rond woonwagenkampen. Het ministerie liet eerder weten dat dit haaks staat op recht dat iedere Nederlander heeft op een plek om te wonen. 'Woonwagenbewoners wonen graag in een woonwagen en daar dienen gemeenten rekening mee te houden', zei minister Kajsa Ollongren destijds. Daarmee tikte ze gemeentes op de vingers.

