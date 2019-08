Bennie Jolink: 'Ik zat er zo vol van, ik praatte mijn mond voorbij'

Normaal treedt volgend jaar weer op in Lochem. Dat bericht kwam woensdag naar buiten. Vandaag zegt Bennie Jolink sorry.

De Normaal-frontman uit Hummelo had zijn mond voorbij gepraat, zo zegt hij in een bericht op zijn Facebook-pagina.

Hij zegt dat hij er zo vol van is dat Normaal toch weer een concert heeft gepland, dat hij het niet meer voor zich kon houden. 'En dat nog wel tegen journalisten.'

In 2015 werd Jolink gedwongen te stoppen met optreden vanwege een longaandoening. Een nieuw geneesmiddel brengt hem sinds 2017 langzaam maar zeker weer op de been. Hij voelt zich op een gegeven moment weer zo goed, dat hij bij de onthulling van het standbeeld van de leden van Normaal in 2018 weer drie kwartier speelt met de band.

Binnen twee minuten uitverkocht

Het begint te kriebelen en afgelopen Hemelvaartsdag geeft Normaal een daverend concert in Lochem voor 20.000 anhangers, zoals de Normaalfans zichzelf noemen. Het concert is zeer gewild, het is binnen twee minuten uitverkocht. Of dit echt het laatste concert zou zijn, of dat er toch een vervolg zou komen, laat Normaal tijdens dat concert open.

Lochem, de plek waar het allemaal begon

Woensdag komt het nieuws naar buiten waar de vele fans op hebben gewacht. Toch weer een concert van Normaal op die historische plek op het Tractorpullingterrein in Lochem, waar het in 1975 allemaal begon. Helemaal zeker is dat dus niet, zoals woensdag al bleek uit de reactie van concertorganisator Mojo. En ook Bennie Jolink geeft toe dat de vergunningen nog niet rond zijn en ook de buurt nog niet is ingelicht.

Het blijft dus nog even wachten op de definitieve bekendmaking.

Zie ook: