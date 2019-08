Gelderse traint vluchtelingen in Bangladesh tot journalist: 'Ik heb ze een cadeau mogen geven'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vroeg Oudenampsen in opdracht van de Amerikaanse hulporganisatie USAID voor het project Women's Mobile Journalism Sprint. 'Opeens zat ik in Bangladesh om twintig vluchtelingenvrouwen te trainen in mobiele journalistiek,' zegt Harmke Oudenampse aan haar keukentafel in Laren. Ze is net terug uit het grootste vluchtelingenkamp ter wereld op de grens tussen Myanmar en Bangladesh. 'Deze vrouwen komen uit hele conservatieve omstandigheden. Ze hebben weinig mogelijkheden om het huis uit te gaan, maar ze maken heel veel nare dingen mee en daar moeten verhalen over verteld worden.'

De tekst gaat verder onder de foto



Foto: Harmke Oudenampsen

Interviewen

Oudenampsen gaf ze daarom les, hoe ze met behulp van hun mobiele telefoon, zelf nieuwsfilmpjes kunnen maken over de problemen die ze tegen komen in het kamp. 'Mensenhandel, heel jong getrouwd, gezondheidsproblemen. De traditionele media berichten daar niet over.' Juist de vluchtelingenvrouwen kunnen daarover hun kampgenoten interviewen, aldus Oudenampsen: 'Het is veel vertrouwder, dan dat een westerse journalist daar de vragen komt stellen.'

Luister hier naar een reportage met Harmke Oudenampsen:

Verder in het vak

De vrouwen willen ook allemaal verder het vak in. Juist dit vindt Oudenampsen zo mooi aan het project Women's Mobile Journalism Sprint. Ze heeft de vrouwen naast het filmen dan ook geleerd hoe ze geld met hun filmpjes kunnen verdienen. 'Ze kunnen dertig tot veertig dollar voor een verhaal vragen, als je bedenkt wat daar het gemiddelde maandsalaris is.'

De tekst gaat verder onder de foto



Foto: Harmke Oudenampsen

Spanningen

In het kamp in Bangladesh zitten momenteel 1 miljoen vluchtelingen. 'Het was een heel bijzondere zomer. Mijn vakantie ging ineens een heel andere kant op zegt', ze lachend, maar dan is ze ineens weer serieus: 'In dat grens gebied liggen meerdere dorpjes en die zijn nu omgeven door dat enorme vluchtelingenkamp. Dat geeft natuurlijk spanningen.'

Oudenampsen vertelt dat ze dan ook wel heel erg zenuwachtig was om naar het vluchtelingenkamp toe te gaan, maar ze is blij dat ze het heeft gedaan: 'Ik heb ze mogen leren, ik heb ze echt een cadeau kunnen geven hoe ze die verhalen zelf kunnen gaan vertellen.'