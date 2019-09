De Graafschap-aanvoerder Seuntjens wars van luxe: 'Ik heb niet eens een horloge'

door Richard van der Made

De verhuizing mag je gerust een botsing van culturen noemen. Deze zomer streek het gezin Seuntjens vanuit het bruisende en bourgondische Breda neer in het landelijke Lengel. Een rustiek gelegen dorpje aan de voet van het Montferland op een slordige tien kilometer van stadion De Vijverberg. 'Dat is wel bijzonder inderdaad, maar we hebben het hier heerlijk rustig', opent een goed gemutste Brabander in het spelershome.

Kaarten en praten

Met zijn vaste kaartgroepje heeft de 30-jarige Seuntjens deze middag weer een aantal situaties blootgelegd uit de praktijk van een wedstrijd. 'Je zit tijdens het kaarten toch bij elkaar en bespreekt dan ook vaak wat er op het veld gebeurt en hoe dingen beter kunnen. Thomassen bijvoorbeeld speelt nu rechtsbuiten en dan kan er een discussie ontstaan dat hij iets sneller naar binnen moet komen, ik de centrale verdediger wegtrek en hij dan het gat induikt. Zo creëer je met elkaar ook een band.'

Discussie

Trainer Snoei maakte Seuntjens aanvoerder en ziet hem ook als verlengstuk in het veld. De spits dwong snel respect af in de kleedkamer. 'Ik zeg wat ik vind en durf kritisch te zijn. Dat doe ik altijd om het team te helpen. Als je nooit iets zegt, krijg je ook geen discussie. Ik wil iets creëren, daar ben ik veel mee bezig en altijd naar op zoek. En soms hoort daar ook een pesterijtje of een grapje bij', lacht hij fijntjes.

Verlengstuk

Bij VVV ontwikkelde Seuntjens zich als een leider in de kleedkamer. Hij sprak mee over de tactiek en hield het team met zijn verbale vaardigheden bijeen. 'Hoe staan we in het veld ten opzichte van elkaar. Hoe spelen we onder de druk van een tegenstander uit en zakken we juist wel of niet in. Dat soort zaken. Hier ben ik nu echt één van de oudere spelers. En ja, ook wel een verlengstuk van de trainer, maar hij overlegt met meer spelers hoor.'

Ralf Seuntjens bij MVV waar hij direct belangrijk was voor De Graafschap

Respectloos NAC

Seuntjens zit weer goed in zijn vel, na een turbulente slotfase van zijn periode in Venlo en een zomer waarin hij opnieuw om tafel zat met zijn grote liefde NAC. De club waar hij gek genoeg nooit onder contract kwam te staan. Seuntjens ontpopte zich tot cultheld bij FC Den Bosch en zou, volgens duizenden trouwe fans, met zijn werklust en achtergrond een ideale speler zijn voor het vernieuwde NAC. Het kwam er echter opnieuw niet van.

Tijdverspilling

'Ze lieten me komen voor een gesprek, met directeur Tom Van Den Abeele, maar luttele minuten later stond ik weer buiten', weet Seuntjens nog. 'NAC wilde me niet hebben. Laat me dan niet komen. Ik heb ook gezegd dit is gewoon tijdverspilling. NAC heeft mij respectloos behandeld. Van de andere clubs die toen kwamen, was De Graafschap de mooiste optie. Ik heb het nu allemaal wel afgesloten.'

Alles dicht

Ralf Seuntjens groeide op in een gezin met vier broers in de Haagse Beemden in Breda, waar 'de Seuntjens' nog altijd een begrip zijn. Hij heeft een tweelingbroer, en ook één van zijn andere broers is een tweeling. Via RBC, FC Den Bosch en Telstar speelde de centrumspits vier jaar voor VVV. En vanaf 1 juli dus voor de Superboeren in Doetinchem. Blijven wonen in Breda was geen optie. En dus belandde hij in een omgeving waar bijna alles anders is. 'In Breda is alles non-stop bezig. Altijd is er wel iemand buiten, 24 uur per dag. Als ik hier na een wedstrijd om 23.00 uur door Lengel rijdt, zit alles dicht en zie je niemand', lacht hij. 'Voordeel is dat ik niet wordt afgeleid en me volledig kan focussen op het presteren.'

'Lange grijze'

Seuntjens, die bij De Graafschap tekende voor twee jaar, koos bewust voor een huis in de regio waar hij werkt. 'Ik vind dat belangrijk. Het helpt om goed te kunnen presteren. Wij zijn in de Achterhoek op ons gemak', zegt 'die lange grijze' zoals hij door trainer Mike Snoei al werd genoemd. 'Als mijn vrouw hier boodschappen heeft gedaan, komt ze terug en heeft ze ineens een leuk gesprek gevoerd. Met een wildvreemde in de supermarkt.'

Sociale contacten

'In Breda sta je bij de kassa in de rij en zegt niemand iets', vervolgt hij. 'Of word je gewoon weggedrukt. Sociale contacten worden hier veel makkelijker gemaakt. Natuurlijk ga ik af en toe ook even terug voor het bezoeken van vrienden en familie. Dat kan ook prima', weet de bijna 2 meter lange centrumspits.

Louis Vuitton

In de wondere wereld van het betaald voetbal kijkt de nuchtere Seuntjens soms zijn ogen uit. Inmiddels is hij wel gewend aan dure bolides van ploeggenoten, excentrieke kleding en de lederen Louis Vuitton toilettasjes. Maar echt wennen zal het nooit. 'Ik heb daar gewoon echt niks mee', verheft de aanvoerder van de Superboeren zelfs een beetje zijn stem. 'Ieder zijn ding hoor, maar ik ben al blij als mijn auto van A naar B rijdt. Een vriend van mijn heeft een Audi R8. Best mooi hoor. Alleen als ik er dan in rijd, word ik daar niet zo vrolijk van als gezellig lunchen met mijn vrouw.'

De Graafschap scoort, Seuntens is erbij betrokken (Foto Wil Kuijpers)

'In zijn zwembroek'

Luxe doet hem niets. 'Joh, ik heb niet eens horloge', gooit Seuntjens zijn beide armen omhoog. 'Mijn vrouw haalt ook mijn kleding. Ik heb helemaal geen zin om dat zelf te kopen of te bestellen. Kleding doet me niets. Ik sta op, poets mijn tanden, ontbijt en in 30 seconden doe ik wat kleren aan en ben ik hier. Meer tijd heb ik toch niet nodig. De trainer maakt er zelfs al grapjes over. 'Komt ie weer aan in zijn zwembroek', zei hij laatst.

Modieus

'Ik maak zelf ook wel eens opmerkingen als spelers weer aankomen met een of ander duur merktasje. Nee, ik geloof niet dat het voetballers om status en aanzien gaat. Dat beeld bestaat, maar ze zijn vooral modieus denk i. Ze vinden het oprecht mooi om die dure dingen te kopen. Nou, ik geef mijn geld liever uit aan iets ander.'