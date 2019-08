Geschokte reacties op dood Culemborger: 'Jij was het zonnetje van de groep'

In Culemborg wordt geschokt gereageerd op de dood van een 30-jarige inwoner. De man overleed zondag na een handgemeen in een vriendengroep. De reacties stromen binnen.

D&F, het bedrijf waar de man werkzaam was, werd door de moeder op de hoogte gebracht van het nieuws. 'Dat was een grote schok toen we maandag op kantoor kwamen', zegt directeur Danny Dame.

Vrijdag bijeen

De man was volgens hem zo'n twee jaar werkzaam bij D&F. 'Dat is niet niks. Sommige mensen hebben het er moeilijk mee. Dat ligt aan de band die ze met hem hadden. Er zijn jongens die na het werk nog wat met elkaar afspreken.'

Komende vrijdag staat het bedrijf stil bij zijn overlijden. 'Dan komen we hier allemaal samen en bespreken we hoe de week was', zegt Dame.

'Zonnetje van de groep'

Op een online condoleanceregister komen tientallen reacties binnen op het overlijden van de Culemborger. Ook zijn er al meer dan duizend digitale kaarsjes aangestoken. 'Veel te jong heengegaan', is daar bijvoorbeeld te lezen. 'Jij was het zonnetje van de groep, jouw aanwezigheid was ongekend', zegt een ander.

De man was samen met een aantal vrienden in een woning toen een conflict ontstond. Hij zou daarbij enkele klappen op zijn hoofd hebben gekregen en raakte buiten bewustzijn. De Culemborger overleed zondag in het ziekenhuis.

Een 27-jarige verdachte werd afgelopen weekeind aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar blijft verdacht.

