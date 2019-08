Marcouch blij met wietproef: 'Achterdeurproblematiek aanpakken en volksgezondheid verbeteren'

Het wietexperiment helpt volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch om oplossingen te vinden voor de achterdeurproblematiek en is van belang voor de volksgezondheid. Marcouch wil nu in gesprek met ministers en coffeeshops over de invulling. 'Zodat we als Arnhem op verantwoorde wijze een zinvolle bijdrage kunnen leveren.'

door Huibert Veth

Behalve Arnhem is ook Nijmegen één van de tien geselecteerde gemeentes. Omdat er maar twee gemeentes per provincie zijn aangewezen, vielen Zutphen en Tiel af. Zij zullen wel gebruikt worden om de resultaten van deelnemende gemeentes mee te vergelijken en zijn reserve als er alsnog een gemeente afvalt. Harderwijk en Apeldoorn vielen helemaal af.

Aantrekkelijke variatie cannabisproducten

In totaal hadden zich 23 gemeentes aangemeld voor de wietproef. De commissie die adviseerde over de kandidaturen vindt het onder meer belangrijk dat er een 'voor consumenten voldoende aantrekkelijke variatie aan cannabisproducten' blijft. Ook moet de markt voor de nog te selecteren wiettelers voldoende ruim zijn. Er is hiervoor gekeken naar inwonertal en verkooppunten per gemeente.

Met de proef wordt onderzocht of een 'gesloten cannabisketen' mogelijk is. Alle stappen, van teelt tot verkoop, moeten daarbij legaal zijn en gecontroleerd kunnen worden. De effecten op overlast, openbare orde, veiligheid, criminaliteit, gebruikspatronen, gebruikerservaringen en gezondheidsproblematiek worden daarbij onderzocht.

Voor deelnemende grensgemeentes geldt dat ze alleen aan inwoners van Nederland hennep mogen verkopen. Hier vallen Arnhem en Nijmegen niet onder. Ook buitenlanders kunnen hier dus tijdens de proef terecht.

'Geweldige kans'

De Arnhemse gemeenteraad is overwegend positief. D66-raadslid Susan van Ommen noemt het een 'geweldige kans'. Zij vindt het onder meer belangrijk dat de gebruiker weet wat er in het product zit en zeker is van de kwaliteit. 'Net als bij tabak en alcohol.'

Fractievoorzitter Eric Greving (PvdA) noemt het 'belachelijk' dat je wiet wel kunt kopen maar dat het niet geleverd mag worden. 'Dit is een goede stap.'

'Drugsgerelateerde criminaliteit uitroeien'

Kritische geluiden zijn er in Arnhem ook te horen. ChristenUnie-voorman Daniël Becker schaart zich inhoudelijk achter het standpunt dat gedoogbeleid volledig moet worden afgeschaft en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitgeroeid.

Ook de VVD wil de proef niet. Volgens fractievoorzitter Leendert Combee blijkt uit Canadees onderzoek dat criminaliteit er niet door wordt teruggedrongen. Hij stelt dat de kosten bovendien nog onduidelijk zijn en wil hierover in gesprek met de gemeenteraad. 'We kunnen de energie beter steken in de veel grotere stroom softdrugs die naar het buitenland verdwijnt.'

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier