Felle kritiek van actiegroepen vliegroutes Lelystad Airport

Actievoerders tegen de vliegroutes van Lelystad Airport schrijven in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat 'burgers en Tweede Kamer onjuist worden geïnformeerd' en dat 'informatie wordt achtergehouden'.

De actiegroepen uit provincies als Gelderland en Overijssel zijn boos over de reactie van de minister op de zienswijzen die eerder dit jaar zijn ingebracht. Volgens de actievoerders wil de minister drie 'minimale' punten in het luchthavenbesluit aanpassen en gaat de minister niet in op de vele andere punten die zijn ingebracht.

Begin 2019 mocht iedereen een zienswijze indienen tegen de wijziging van de vergunning van vliegveld Lelystad Airport, het luchthavenbesluit.

Plannen nauwelijks aangepast

Daarop kwamen meer dan 9000 zienswijzen, waarvan het leeuwendeel van actiegroepen. Het ministerie analyseerde alle stukken. Begin juli kwam de minister met haar reactie van meer dan tweehonderd pagina's waarbij ze aankondigde een aantal punten te veranderen. Actievoerders reageerden direct boos, omdat in hun ogen de plannen nauwelijks werden aangepast.

Bewust geen antwoord

Donderdag wordt een brief met bijlage afgegeven op het ministerie waarin ze dit nogmaals benadrukken. Kees Baumann uit Heerde is één van de aanbieders van het stuk. 'Ze hebben op een aantal kleine zaken gereageerd, maar op de punten waar het echt over gaat reageren ze niet.' Hij denkt dat er bewust geen antwoord wordt gegeven.

De brief is overhandigd aan de hoogste ambtenaar belast met het dossier Lelystad Airport. Voor Baumann is het een stap om nogmaals duidelijk te maken hoe ze zich voelen. 'We willen laten weten dat we niet gehoord worden.'

Veel vragen vanuit de Kamer

Ook in de Tweede Kamer zijn veel vragen. Afgelopen week stelde de Tweede Kamer meer dan honderdtachtig vragen over de reactie van de minister op de zienswijzen. Over twee weken debatteert De Kamer met de minister opnieuw over het dossier Lelystad Airport.

