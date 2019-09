Elburgse Annemarie laat Australiërs kennismaken met haar zelfgemaakte stroopwafel

Het duurde even voordat Annemarie Bonestroo haar draai aan de andere kant van de wereld kon vinden. Drie jaar geleden verhuisde ze met haar gezin van Elburg naar Australië, waar haar man een baan kreeg bij een bank in Sydney. Annemarie vond een nieuw doel in haar leven en laat Australiërs nu kennismaken met een typisch Nederlandse lekkernij: stroopwafels.

'Acht jaar werkte ik op kantoor op de Veluwe. Toen mijn man deze baan kreeg aangeboden, stond ik net op het punt een mooie stap in mijn carrière te maken. Dat ging dus niet door', vertelt Annemarie (44) via Skype vanuit haar woonkamer in haar huis in Sydney.

'Het is gewoon heel hard overleven'

'Ik spreek veel expats hier, voor wie het altijd een droom was om te emigreren naar Australië. Dat is voor ons anders, het kwam gewoon op ons pad. En het is niet altijd makkelijk. Het leven in Sydney is duur, je hebt te maken met cultuurverschil, een andere manier van leven en denken en ja de taal', vertelt Annemarie.

De eerste periode staat haar leven in het teken van organiseren en de familie die zich moet settelen aan de andere kant van de wereld. 'Ik ben meegegaan voor mijn man, maar had zelf geen idee wat ik hier zou kunnen doen. Voor de grap nam ik eens een pakje stroopwafels mee naar de kerk, voor bij de morning tea. Ze vonden het lekker en mensen spoorden me aan dat ik daar wat mee moest doen.'

Als Annemarie haar vage plan deelt op Facebook, begint het balletje te rollen

Het idee laat Annemarie niet los. Bakken was altijd haar hobby. Min of meer voor de grap deelt ze het nog vage plan voor het verkopen van stroopwafels op Facebook. En dan begint het balletje te rollen. 'Een vriendin ziet het bericht en laat me weten dat ze iemand kent die haar bedrijf Koek & Cake wil verkopen. Annemarie en haar man stappen in de auto en voordat Annemarie het weet heeft zij een professionele machine, recepten en een Facebook-pagina overgenomen. Wat begon als grap, begint nu wel heel serieus te worden.

Hoe maak ik een stroopwafel?

'Nachten heb ik wakker gelegen. Hoe krijg ik die wafel fatsoenlijk doormidden, zodat ik er stroop tussen kan krijgen?', vertelt Annemarie openhartig. Maanden van strijd en tegenslag volgen. 'Ik heb af en toe wel een traantje moeten wegpinken. Australië is heel streng als het gaat om productie van voedsel en er zijn allerlei ingewikkelde regels. Als beginnende ondernemer in een ander land is extra moeilijk. De taal, een andere cultuur, investeringen die je moet doen.'

Annemarie presenteert haar stroopwafels op grote foodevenementen in Canberra en Melbourne. Daar bakt ze haar stroopwafels en smeert ter plekke de warme stroop ertussen en dat slaat aan. 'Mensen zien me daar bezig, dat waarderen ze. In Australië wordt veel koffie gedronken en ze vinden de stroopwafel heel lekker!'

'De stroopwafels verrijken mijn leven'

Annemarie bouwt gestaag een klantenkring op. Niet alleen op evenementen, maar ook via Facebook verkoopt ze haar zelfgemaakte stroopwafels en andere Nederlandse koek zoals speculaas en boterkoek. 'Ik kan nog geen hele grote orders aan, maar het begint een goedlopend bedrijf te worden. Het was een uitdaging, maar ik ben supertrots waar ik nu sta. Verandering doet leven. Ik heb mezelf de afgelopen jaren goed leren kennen. De stroopwafels hebben me geholpen om hier echt mijn draai te vinden.'