Plan voor zestig nieuwe woningen op terrein voormalige buizenfabriek Silvolde

Op het voormalige terrein van de buizenfabriek in Silvolde moeten zestig woningen worden gebouwd voor starters en senioren. Initiatiefnemer Groenvast heeft een plan ingeleverd bij de gemeente die positief reageerde.

door Davie Klein Gunnewiek

'Het plan moet binnen drie jaar van de grond komen, anders moet er een nieuw besluit worden genomen', zegt wethouder Ben Hiddinga. De nieuwe woningen zijn gelegen rondom een centraal groen hart. 'Vooral aan dit type woningen is de komende jaren behoefte', aldus Hiddinga.

In het plan is veel groen opgenomen tussen de woningen en het oude rivierlandschap wordt teruggebracht. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzaamheid van de woningen en het mogelijk hergebruiken van materialen van de oude bebouwing.

Op het bedrijvencomplex aan de Prins Bernhardstraat was de voormalige buizenfabriek gevestigd en staat ruim 8.700 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing die wordt verhuurd. De gemeente vindt het niet wenselijk om op deze locatie, midden in een woonkern, een bedrijvencomplex in stand te houden.

Verder uitwerken

Initiatiefnemer Groenvast werkt het plan de komende tijd verder uit. Vervolgens moet een bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. Dat gaat volgens de gemeente minimaal een jaar duren. Daarna kan de initiatiefnemer starten met de sloop en volgt de bouw van de woningen. Omwonenden zijn al geïnformeerd over de plannen en worden betrokken bij de verdere uitwerking.

In juli hebben zeven gemeenten in de Achterhoek ingestemd met kwaliteitscriteria voor nieuwe woningbouwplannen. Gemeente Oude IJsselstreek zet de criteria nog om in lokaal woningbouwbeleid. Dat gebeurt nadat de gemeenteraad de criteria heeft vastgesteld.

