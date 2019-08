Buitengebied moet floreren en daar past misdaad niet bij

De provincie Gelderland komt nu met een agenda voor een veilig buitengebied. 'We hebben een veilig buitengebied, maar dat willen we ook zo houden. Er zijn signalen dat het buitengebied onder druk staat. Dat maakt dat we met heel veel partijen willen gaan samenwerken aan een veilig buitengebied', legt gedeputeerde Peter van 't Hoog uit.

Rapport zonder echte cijfers

In de agenda over het buitengebied staan weinig cijfers over wat er nou precies in het buitengebied aan de hand is. 'Opvallend is dat er - ondanks dat er veel partijen in het buitengebied werkzaam zijn - er weinig concrete informatie beschikbaar is over de mate van onveiligheid in het buitengebied. Hoewel bijna alle gemeenten zogenoemde ondermijningsbeelden opgemaakt hebben, komt hierin nauwelijks concrete informatie over het buitengebied voor. Ook andere partijen vinden het lastig om concrete cijfers over de (on)veiligheid in het buitengebied op te leveren', aldus het rapport.

Gedeputeerde Van 't Hoog zegt dat het rapport niet voor de cijfers bedoeld was (de tekst gaat verder onder het fragment):

Volgens Van 't Hoog was dat ook niet de essentie van de agenda. 'De bedoeling van dit onderzoek was niet om dat cijfermatig in beeld te brengen, maar vooral om in kaart te brengen welke partijen bezig zijn in het buitengebied en waar ze elkaar kunnen versterken.'

De agenda wordt onder meer getekend door alle Gelderse gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de politie, omgevingsdiensten, Staatsbosbeheer en LTO. Het gaat goed met het buitengebied, benadrukt Van 't Hoog. 'Maar tegelijkertijd is er wel het besef dat we eraan moeten werken om het zo mooi te houden.'