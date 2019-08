330 kilometer skeeleren in 3 dagen voor een goede keuken

De skeeleraars trainen elke dinsdagavond, maar dan houden ze het op 25 kilometer. In het uiterste geval wordt de 60 kilometer aangetikt. Nu moet de groep 110 kilometer op een dag afleggen. 'Dit is dan de uitdagende tocht waar we het hele jaar voor hebben geoefend', zegt Bertine van Wijnen, een van de negen skeeleraars.

Waar fietsers last hebben van zadelpijn, krijgen skeeleraars last van hun voeten en blaren. Daarom zijn er twee verzorgers mee, vertelt Van Wijnen. 'Om de 25 kilometer stoppen we en eten en drinken we in de bus. En 's middags gaan we voor een goede lunch naar een restaurant.'

Keuken renoveren

De tocht is niet voor niets. De skeeleraars willen geld ophalen voor Jongeren en Ouderen Ontmoetingsplaats (JOOP), die activiteiten organiseert om jong en oud in het dorp in beweging te houden.

De ontmoetingsplaats is al gerenoveerd, maar er is volgens Van Wijnen nog geen geld voor een goede keuken. 'Ze willen die heel graag renoveren. Of een nieuwe.' Als er meer geld binnenkomt zijn er nog wensen voor andere dingen, zoals een jeu-de-boulesbaan, beamer en spelcomputers.

'Ik hoop dat heel Gameren uitloopt'

De teamkleding en pakken van de skeeleraars zijn gesponsord en na de finish is er een veiling. Alle acties samen moeten voor een mooie opbrengst zorgen, die de stichting In de Slag van 150 zelf verdubbelt.

De skeeleraars zijn donderdagochtend vanuit Duitsland vertrokken. Zaterdag rond 16.00 uur verwachten ze weer terug te zijn in het eigen dorp. 'Ik hoop dat heel Gameren uitloopt', lacht ze.