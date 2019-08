Los van transferperikelen kiest NEC zonder meer voor de jeugd

Sven Braken ontbreekt, omdat hij bezig is met een buitenlandse transfer. Ole Romeny zal hem vervangen als spits. Verder zijn er normaal gesproken geen wijzigingen te verwachten. Rens van Eijden traint voluit mee en krijgt waarschijnlijk spoedig speeltijd bij Jong NEC. Doelman Norbert Alblas revalideert nog extern van zijn kruisbandblessure. Mike Trésor Ndaysihimiye ontbreekt ook. De aanvaller is teruggezet naar Jong NEC, omdat hij volgens de clubleiding vanwege transferperikelen geen goede focus heeft.

Jeugd krijgt kans

De jeugd krijgt bij NEC dit seizoen nadrukkelijk de kans. Zo ontwikkelt Anthony Musaba zich tot een vaste waarde als rechtsbuiten.'De eerste twee scoorde ik, maar ik vond dat Roda mijn beste wedstrijd tot nu toe was. Ik was betrokken bij twee doelpunten en was constant een ploeg voor hun. Zo moet ik doorgaan.'

Eind vorig seizoen kwam hij al bij de selectie. 'Ja, het kan snel gaan. Ik hou de focus bij mezelf. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen in de basis. Wie weet komen er nog nieuwe spelers, want er zijn er ook een paar vertrokken.'

'Anthony is goed bezig', vindt trainer François Gesthuizen. 'Drie wedstrijden, twee doelpunten. Hij heeft specifieke kwaliteiten met zijn snelheid en zijn acties. Daarin overdrijft hij nog wel eens. Hij zal wat meer moeten doseren, dat ging tegen Roda al stukken beter. Mooi dat jonge spelers aanpikken op dit niveau, dat geldt ook voor Cas Odenthal. We moeten kijken hoe het uitpakt over een heel seizoen, maar deze twee jongens houden zich op dit moment prima staande en spelen gewoon.'

Telstar in apart systeem

Tegenstander Telstar is goed bezig dit seizoen. De ploeg staat vierde, zes plekken hoger dan NEC, en won twee van de drie wedstrijden zonder nog een tegentreffer te incasseren. 'Een stugge ploeg, waar veel voetbal in zit. Ze spelen in een aparte formatie, die je niet zo heel veel ziet: 5-2-2-1. Het is stabiel, want ze hebben nog geen goal tegen gekregen. Dat is nu aan ons.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; Sanniez, Odenthal, Kvida, Kuipers; van de Looi, Van Landschoot, Dijkstra; Musaba, Romeny, Wolters.