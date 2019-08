Vier auto's verwoest door branden in Ede, omwonenden boos

De eerste brand werd rond 1.50 uur ontdekt op de Gerard Doustraat. Enkele minuten later werd er een brand gemeld op de Bovenbuurtweg. Op de Gerard Doustraat stonden drie auto's naast elkaar in lichterlaaie. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een vierde auto.

Op de Bovenbuurtweg stond een geparkeerde auto langs de weg aan de achterkant in lichterlaaie.

De brand aan de Bovenbuurtweg. Foto: AS Media

De auto aan de Bovenbuurtweg. Foto: Omroep Gelderland

Onrust in de buurt

'Het is gewoon diep triest', vertelt een boze omwonende. De buurman twijfelt niet over de oorzaak. 'Dit is gewoon brandstichting. Het is al de vierde brand in een paar honderd meter. Dat kan geen toeval meer zijn.'

In een oplossing heeft de buurt weinig vertrouwen. 'De jongens die dit doen, zijn zo snel. Je moet een beetje mazzel hebben dat ze tegen de lamp lopen.' Een andere buurman is er wakker van geschrokken. 'Er was een hoop kabaal, het alarm ging af. En dan zie je die vuurzee, schandalig vind ik het.'

Een buurvrouw is ongerust. 'Je wordt er bang van, het zal je eigen auto maar zijn. We hoorden een knal en zagen meteen grote vlammen. Ik vind het heel erg', vertelt zij aan Omroep Gelderland.

Niet de eerste keer

De laatste tijd is het vaker raak in Ede. Zo werden vorige week nog twee auto's aan de Aalbeek verwoest door een brand. Ook een schutting liep brandschade op.

De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

