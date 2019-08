Tuindersechtpaar blikt terug op verwoestende valwind: '3000 ruiten waren stuk'

Hoewel de hele kas in gruzelementen lag, hadden Frank en Ellen er niks van gemerkt. 'Een buurvrouw belde ons en vroeg of we geen schade hadden. Ik zei: ik heb niks gehoord, maar ga wel even kijken en bel je zo terug', vertelt Frank in de rubriek Als het erop aan komt van het zomerprogramma van Omroep Gelderland.

Ons hele bedrijf was geruïneerd Frank Wilting

Toen de kweker de deur van zijn kassencomplex opendeed, zag hij alleen maar glasscherven. Alle ruiten waren gesneuveld. 'Dan moet je denken aan glasplaten van 1 meter bij 1.65 meter. Ons hele bedrijf was geruïneerd', benadrukt hij.

Bovendien had het noodweer de hele oogst vernietigd, want de kas stond vol met sla die de week daarna geoogst zou worden. 'Alles was verwoest, helemaal weg', herinnert Frank zich die vreselijk aanblik. 'Gelukkig waren we niet in de kas, want daar waren we denk ik niet levend uitgekomen', vult zijn vrouw Ellen aan.

Dorp in actie

In de wei van de buurman waar ook schapen lopen, was veel glas beland omdat de wind die kant op stond. 'Zo'n ruit kan wel een paar honderd meter ver komen als-ie op de wind blijft liggen. Dat vond ik heel vervelend, dat iemand anders met mijn shit zit. Dus dat glas wilde ik daar zo snel mogelijk weg hebben', legt Frank uit.

Hij belde daarom een paar van zijn werknemers op met de vraag of ze wilden komen helpen opruimen. Wat er toen gebeurde had het tuindersechtpaar nooit durven dromen. In een mum van tijd waren wel 60 mensen in het weiland glas aan het rapen.

Frank komt nu altijd meteen naar binnen als het begint te waaien Ellen Wilting

'Het was net een wespennest. Er kwamen heel veel mensen helpen, met handschoenen en emmers. Dat was zo bijzonder', vertelt Frank terwijl het publiek luid begint te applaudisseren. Ook zijn vrouw zal het nooit vergeten. 'Het was geweldig. In een middag was alles opgeruimd.'

Ook waren de twee goed verzekerd. 'Maar op zo'n moment denk je wel aan de kleine lettertjes, maar het is toch allemaal goed gekomen', gaat Ellen verder. Wel zijn ze nu bang voor noodweer. 'Frank komt nu altijd meteen naar binnen als het begint te waaien.'