Elburgse VVD gefrustreerd dat college handhavingsverzoeken negeert

De VVD in Elburg stelt vraagtekens bij de werkwijze van het college van B&W in het conflict over de komst van arbeidsmigranten in het voormalige Brigadegebouw in 't Harde. 'Ze lijken te denken dat de omwonenden gek zijn. Bovendien meten ze met twee maten.' De fractie stelt daarover vragen aan het college.

door Rik Kapitein

Deze week maakte het college bekend dat er niet gehandhaafd zal worden bij het voormalige Brigadegebouw. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd, omdat er volgens hen meer dan de maximaal toegestane vier arbeidsmigranten wonen, en omdat er illegale internethandel vanaf het terrein plaatsvindt.

De gemeente geeft aan twee keer de locatie gecontroleerd te hebben, en beide keren niet meer dan vier bewoners aangetroffen te hebben.

Slechte communicatie

'Ik wil weten of die controles vooraf zijn aangekondigd', zegt Rick van Velthuysen van de VVD. 'Want als dat het geval is, is het logisch dat er niet meer dan vier mensen aanwezig waren.' Bovendien vindt hij dat de gemeente slecht communiceert met de omwonenden. 'Deze mededeling lijkt de boodschap te hebben dat die mensen zeuren en zeiken. Ik geloof echt niet dat de omwonenden allemaal gek zijn. Als zij zeggen dat er meer dan vier mensen wonen, dan is dat niet zomaar.'

De reactie op de illegale internethandel verbaast Van Velthuysen nog veel meer. 'De gemeente geeft aan dat die handel inderdaad illegaal is. Maar ze hebben zelf maar even contact opgenomen met de eigenaar, of hij niet een vergunning zou willen aanvragen. Dat gaat gebeuren, dus is die activiteit binnenkort wel legaal. Volgens het college is er dan nu geen aanleiding meer om te handhaven.'

Meten met twee maten

Van Velthuysen denkt dat hij die handelswijze niet meer kan verklaren aan andere inwoners van de gemeente. 'Ik kan toch zelf ook niet een paar maanden illegaal mijn struiken laten overhangen, omdat ik toch ga verhuizen? Dan krijg ik gelijk een boete. Waarom sta je dan nu wel een paar maanden illegale handel toe? Elke inwoner van Elburg zal nu wijzen naar deze situatie, om aan te tonen dat er bij hem ook niet gehandhaafd kan worden.'

Van Velthuysen roept het college in zijn mail op om rustig met de raad in gesprek te gaan, en te luisteren naar wat die wil. 'We moeten duidelijk zijn in onze communicatie en in ons handelen. Het moet duidelijk zijn met welke maat we meten, en die maat moet voor iedereen hetzelfde zijn.'

