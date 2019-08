Naamplaatje van vermiste militair na 75 jaar boven water

Rosendal vond het plaatje eerder deze maand bij de Thornsche Molen in Persingen, een dorp in de gemeente Berg en Dal. 'Ik dacht eerst aan een armband, maar het bleek van een militair te zijn.'

Hij hoefde maar even te googlen om te weten dat hij iets bijzonders had ontdekt. Van die Amerikaanse soldaat, die sinds 6 oktober 1944 werd vermist, was nog nooit iets teruggevonden. 'Ik ben gaan zoeken op internet en binnen een minuut had ik er een gezicht bij. Ik dacht: krijg nou wat! Ik had echt kippenvel.'

Sandoval werd samen met Richard H. Gentzel gedropt tijdens Operatie Market Garden. 'De twee jongens werden zwaar onder vuur genomen en zijn overleden', weet Rosendal inmiddels.

Onderzoek bevestigd

Het naamplaatje is niet het eerste item dat de Wageninger uit de grond heeft gehaald. Zo vond hij al eens een asemmer, Romeinse en Spaanse munt en een amulet. 'Maar dit is wel het meest bijzondere item. Het doet me echt wat.'

Bekijk de beelden (de tekst gaat verder onder de video):

Rengert Elburg van het Amerikaanse Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA) is erg blij met de vondst. 'Dit zijn van die dingen waarbij alle informatie bij elkaar komt. Ons historisch onderzoek dat hier de vermisten zouden moeten liggen, wordt hiermee heel sterk bevestigd. En geeft ons een direct punt waar we verder kunnen zoeken.'

Zoektocht gaat verder

'Het plaatje gaat nu naar een laboratorium in Hawaï', vertelt Elburg. Daarna wordt gekeken of het doorgegeven wordt aan de familie van de overleden militair.

Van zijn krijgsmakker Gentzel is nog altijd niets gevonden. De zoektocht naar zijn naamplaatje gaat verder. 'Met die familie uit Amerika heb ik nu intens contact', aldus Rosendal.