Winterswijk krijgt MBO+-opleiding voor techniek en zorg

In Winterswijk start een MBO+-opleiding. Er zullen lessen gericht op techniek en zorg worden aangeboden. Wanneer de opleiding start, is nog onduidelijk. Dat kan al over een paar weken zijn, maar mogelijk ook in februari.

De opleiding is een gevolg van de samenwerking tussen het Graafschap college in Doetinchem, Saxion in Enschede en Deventer en De Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De opleiding wordt gehuisvest op de eerste verdieping van het oude raadhuis in Winterswijk.

Het is de bedoeling dat opgeleid wordt voor functies in bedrijven en instellingen in Nederland en Duitsland en dat diploma’s dan ook in beide landen worden erkend. Aanvankelijk was het idee dat ook de Fachhochschule in Bocholt bij de opleiding betrokken zou zijn, maar daar is bij de start nog geen sprake van.