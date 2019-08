Man (31) aangehouden voor in brand steken konijn

De politie heeft dinsdag een verdachte aangehouden voor het in brand steken van een konijn, vorige week in Apeldoorn. Het gaat om een 31-jarige man uit die plaats.

De politie stuitte in de nacht van 18 op 19 augustus op het brandende konijn op de Woudhuizermark. Het dier werd ter plaatse geholpen, maar had dusdanig veel brandwonden dat haar leven niet meer te redden was.

Excuses voor eigenaar

Een Facebookpost over het brandende konijn maakte volgens de politie veel los. In eerste instantie werd de eigenaar van het dier beschuldigd. 'Dat bleek achteraf totaal onterecht. We hebben inmiddels de eigenaar persoonlijk excuses aangeboden', schrijft de politie Apeldoorn in een update.

De politie kwam de 31-jarige verdachte dankzij een tip op het spoor. Momenteel wordt onderzocht wat er is gebeurd. 'De aanhouding is natuurlijk mooi, maar neemt het leed niet weg', aldus de politie.

De eigenaar schreef eerder op Facebook dat haar konijn Anne vermist was uit de tuin en ze 's ochtends wakker werd met het trieste nieuws. 'Ik heb hier geen woorden voor', schreef ze. 'Liet haar nou gewoon in onze tuin, daar was ze gelukkig.'

