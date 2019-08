'Bomen kappen zaagt dwars door mijn ziel'

Ik ben graag bij bomen in de buurt. En ik kan me nog heel veel bijzondere bomen in binnen- en buitenland herinneren die ik in m’n leven ben tegengekomen. Ik zou bijna opschrijven: heb ontmoet. Want bijzondere individuele bomen hebben een persoonlijkheid.

Toen ik hoorde dat veel eiken langs de N319 van Ruurlo naar Groenlo gekapt gingen worden zaagde dat dwars door m’n ziel. Harm Edens

Hele grote ceders in Wales, een monumentale linde in Yorkshire, gebeeldhouwde cipressen in Puglia. Toen ik hoorde dat veel eiken langs de N319 van Ruurlo naar Groenlo gekapt gingen worden zaagde dat dwars door m’n ziel. Gelukkig is dat nu van de baan, lijkt het.

Soms worden bomen gekapt om een gebied open te maken zodat andere planten en dieren terug kunnen keren. Goed voor de biodiversiteit en goed voor de bomen die wel blijven staan. Zoals bij de Hatertse Vennen. Maar ook daar keren mensen pijn aan hun ogen en tranen in hun ziel. Dus elke keer is het heel belangrijk om te kijken of en wat er echt nodig is. En dat dan heel goed uit te leggen. En de rest laten we lekker staan.

Harm Edens

Vanaf zaterdag 3 augustus is er elke week een aflevering te zien op TV Gelderland van BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland. Presentator Harm Edens wandelt door Gelderland, met boswachters en gidsen en laat zich verrassen door alles wat ze tegenkomen. Hij schrijft wekelijks een column, voorafgaand aan de uitzending.