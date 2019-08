Jolink wil nieuw Normaal-concert in Lochem

Frontman Bennie Jolink van Normaal wil volgend jaar opnieuw een groot concert geven op Hemelvaartsdag in Lochem. Beoogd organisator Mojo is bekend met de wens van de zanger uit Hummelo, maar geeft aan dat het plan nog niet definitief is.

'Bennie is ontzettend enthousiast om het feestje nog een keer te doen, maar wij zijn alle mogelijkheden nog aan het uitzoeken', zo laat Mojo weten. Zowel over de locatie, de datum als de invulling is volgens de organisator nog niks bekend. 'In zijn enthousiasme loopt Bennie misschien wat te hard van stapel. Vanuit ons is het nog niet bevestigd. Zodra we daar wat over kunnen zeggen, zal dat via de reguliere kanalen naar buiten komen.'

Tekst gaat door onder de video:

Vorig jaar trok het concert op Hemelvaartsdag 20.000 bezoekers naar Lochem. Na vier jaar van afwezigheid stapte de Achterhoekse dialectband toen weer op de bühne voor het concert, dat mogelijk volgend jaar herhaald wordt. 'Ik denk dat beide partijen de afgelopen editie erg succesvol vonden', beaamt Mojo. 'Dus als er een mogelijkheid is, gaan we zeker ons best doen.'