Hattem, wat ben je fijn!

In het onderzoek zijn alle 51 gemeenten beoordeeld op veiligheid, wonen, voorzieningen, groen & natuur en kenmerken van de inwoners. Elke categorie kent verschillende factoren. Zo keken we bij veiligheid onder andere naar het aantal inbraken, andere misdrijven en de verkeersveiligheid.

Veiligheid, groen en wegen

Qua veiligheid en groen scoort Hattem het hoogst haalbare, namelijk de kwalificatie 'uitmuntend'. Hattemenaren (een kleine 13.000 in totaal) voelen zich veilig, de sociale samenhang is hoog en overlast en misdrijven zijn er amper. Daarnaast: veel groen en natuur in de omgeving én de lucht is relatief schoon.

Voorzieningen zijn er zowel in als rondom Hattem, in het nabijgelegen Zwolle bijvoorbeeld. En gemakkelijk toegang tot de grote snelwegen zorgen ervoor dat je nog redelijk centraal woont ook.

Cultuur & geschiedenis

Natuurlijk kennen we Hattem van het Anton Pieck Museum en van de Dijkpoort, de 14e-eeuwse stadspoort. Want het Hanzestadje is ook een erg oude stad. In 1299 verkreeg het al zijn stadsrechten.

Inwoners zijn niet per se de jongsten; de grootste groep zit tussen 45 en 65 jaar oud, daarna volgt de categorie 65+. En die inwoners stemmen doorgaans op de ChristenUnie en het CDA.

De burgemeester van Hattem, Jan Willem Wiggers, is vereerd met de prijs. Hij gaat de oorkonde die erbij hoort een mooi plekje geven, vertelt hij op Radio Gelderland. Het is overigens zijn laatste periode als burgervader. Want Wiggers stopt ermee.

