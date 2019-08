Inwoners Lent boos op gemeente: 'We mogen hier wel wonen, maar niet leven'

door Karel de Jong

Jan Maassen gaat iedere dag op stap met de hond. Voorheen kon hij zijn trouwe viervoeter vlakbij huis laten loslopen, maar in 2015 werd een groot deel van het wandelpad opgeofferd voor de nieuwbouw van de wijk Plant je vlag.

Belofte van de gemeente

Maassen begon een handtekeningenactie en haalde binnen korte tijd 550 handtekeningen op, waarna hij met wethouder Velthuis mocht praten. Daar kreeg hij naar eigen zeggen de belofte dat er naast het verdwenen pad een zogenoemd struinpad zou komen.

Rijkswaterstaat zou dit verharde pad kunnen gebruiken voor onderhoud van de waterkant. Ook wandelaars en joggers kunnen er gebruik van maken en hondenbezitters zouden er hun hond los kunnen laten lopen.

Vertrouwen in gemeente kwijt

Maar tot nu toe is er van die belofte niets terechtgekomen. 'De wethouder heeft elke keer weer een ander argument waarom het nog steeds niet aangelegd is', aldus Maassen.

Op de buurtapp Next Door hebben ze ondertussen geen goed woord over voor de gemeente en zijn ze hun vertrouwen kwijt. 'Je mag kennelijk wel in Lent wonen, maar je mag er niet leven.' Maassen is het daar wel mee eens: 'Je hebt een huis. Ga maar naar je werk en kom maar terug en daarna moet je jezelf rustig houden.'

Steeds minder hondenlosloopgebied

De hoeveelheid hondenlosloopgebied in Lent is de afgelopen jaren flink afgenomen. 'We hadden eerst een pad van 1600 meter lang en 3 meter breed waar we onze hond konden los laten lopen, maar daar is nu nog maar zo'n 600 meter van over. En ook dat dreigt te verdwijnen door nieuwbouw.'

Op die manier 'jaagt de gemeente hondenbezitters de auto in' om het veel verder gelegen losloopgebied Heumensoord te bereiken. Maassen: 'Dat kun je in een gemeente die vorig jaar Green Capital was niet maken.'

