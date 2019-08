Wie bleven achter tijdens de evacuatie in Arnhem?

Op zondag 24 september 1944 moesten ruim 90.000 Arnhemmers en nog velen tienduizenden uit de omliggende regio hun geliefde stad verlaten. Maar een enkeling bleef. Met alle risico's van dien. Nu 75 jaar later is Robin Hagen, organisator Park Open, op zoek naar deze verhalen voor de Airborne editie van 'Forgotten Stories of Arnhem'.

Overleven in spookstad

Er zijn zo'n 55.000 inwoners vertrokken naar het noorden. Negen maanden werden ze opgevangen door vrienden, kennissen of soms zelfs vreemden. Maar er waren ook een aantal Arnhemmers die niet gingen. Ze konden om welke reden dan ook, hun geliefde stad en huis niet achterlaten. En dat met alle risico's van dien. Want als je betrapt werd door de Duitsers dan kon dat je dood betekenen. Na eenzame maanden in de stad overleefd te hebben werden ze later door Arnhemmers die terugkwamen veelal onterecht beticht van heulen met de vijand. En daar is volgens Hagen weinig over bekent.

Hij is op zoek naar de verhalen van mensen die achterbleven voor zijn Park Open Airborne Editie 'Forgotten Stories of Arnhem'. Het evenement wil via muziek het verhaal vertellen. Ken jij iemand die in Arnhem verbleef tijdens de evacuatie? Meld diegene dan hier aan.