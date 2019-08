Branco van den Boomen voor drie jaar naar De Graafschap

door Richard van der Made

'Fantastische speler'

Eerder vandaag bevestigde FC Eindhoven al dat de club eruit was met De Graafschap. Manager voetbalzaken bij De Graafschap, Peter Hofstede, vertelde vervolgens het volgende: 'Alleen moeten wij er met Branco zelf nog uitkomen. Dat gaat inderdaad om de financiën. Ik vind hem een fantastische speler, die goed bij ons zou passen. Maar het is dus nog niet helemaal zover.'

Een paar uur later werd de transfer afgerond.

Steggelen

De middenvelder is gehaald voor een positie in de as van het veld, maar kan ook op de vleugels spelen. De Brabander geldt als de opvolger van Youssef El Jebli die naar Saudi-Arabië vertrok. Van den Boomen maakt al een aantal seizoenen indruk bij FC Eindhoven waarmee hij deze week steggelde over de afkoopsom. Hij meldde zich niet op de training omdat zijn werkgever aanvullende eisen zou hebben gesteld naar De Graafschap.

Uniek

Dat zette kwaad bloed bij de speler en ook bij De Graafschap. 'Het is nu opgelost. De Graafschap betaalt gewoon de afgesproken prijs', zegt manager Scheepers van FC Eindhoven. Het is bijzonder dat De Graafschap een transfersom betaalt voor een speler. 'Dat klopt zeker', bevestigt Hofstede. 'Je zou dit een uitzonderingsgeval kunnen noemen en vrij uniek voor De Graafschap. Dit zegt iets over onze ambities.' Naar verluidt ligt de transfersom tussen de 2,5 en 3 ton.

Vraag en aanbod

Van den Boomen doorliep zijn jeugdopleiding voor een deel bij Ajax. Hij is bij De Graafschap de tiende nieuwe speler van dit seizoen. De verwachting is dat er voor 2 september, als de markt sluit, geen nieuwelingen meer worden binnengehaald. Wel is het mogelijk dat Leroy Owusu naar Willem II vertrekt, maar die kans is vrij klein omdat vraag en aanbod ver uit elkaar liggen.