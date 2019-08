Bazoer mist training bij Vitesse, Lelieveld lijkt te spelen

door Richard van der Made

Karavaev is voorlopig de belangrijkste kandidaat om de positie van Clark over te nemen in de thuiswedstrijd tegen de Alkmaarders. De Rus is een vaste waarde op rechts, maar kan ook goed als linkervleugelverdediger uit de voeten. Op die positie speelde Karavaev al regelmatig in dienst van CSKA Moskou.

Karavaev (foto onder) lijkt zondag op links te spelen

Lelieveld op rechts

Lelieveld, dit seizoen teruggekeerd bij Vitesse na een verhuurperiode bij Go Ahead Eagles, speelde zijn meeste wedstrijden als rechtsachter, maar ook de 21-jarige Arnhemmer is een kandidaat op links. Trainer Slutskiy oefende woensdag op Papendal in elk geval met Lelieveld als rechts, en Karavaev als linksback. Het is goed mogelijk dat de Rus later deze week nog andere varianten probeert.

Indruk bij The Eagles

Bij Vitesse heeft Lelieveld, voormalig jeugdinternational, nog niet kunnen zorgen voor een doorbraak in de hoofdmacht. Hij maakte zijn debuut eind juli 2015 en staat nu op zes eredivisieduels voor de Arnhemse club. Vorig seizoen maakte Lelieveld in Deventer indruk met een goed seizoen bij The Eagles.

Bazoer mist training

Riechedly Bazoer ontbrak woensdag op de training op Papendal. De middenvelder kampt met een lichte hamstringblessure. Of het duel met AZ in gevaar komt, is nog onduidelijk. Zoals het nu lijkt, houden Navarone Foor en Jay-Roy Grot hun basisplek vast en keert Matus Bero terug in het elftal als Bazoer onverhoopt niet zou kunnen spelen.

Charly Musonda is terug bij Vitese (foto Omroep Gelderland)

Musonda

Opvallend was verder de aanwezigheid in het partijspel van Charly Musonda. De talentvolle Belg kreeg vrijdag opnieuw klachten aan zijn knie. Slutskiy sprak al over een 'chronische blessure', waar de huurling van Chelsea zijn hele voetballoopbaan waarschijnlijk last van zal houden. Musonda keerde terug naar Londen voor onderzoek, maar meldde zich vandaag weer. Hij deed volop mee aan het partijspel bij Vitesse.

Ongeslagen

Vitesse viel zaterdag tegen Heracles tegen en kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Gelderse subtopper is na vier speelronden echter nog altijd ongeslagen met twee overwinningen en twee remises. Vitesse staat tweede, AZ vijfde. De club uit Alkmaar speelt donderdag nog de return in de play-offs van de Europa League tegen Royal Antwerp.