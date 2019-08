Herbeleef Airborne 1944 vanaf het water

Herbeleef Airborne 1944 vanaf ‘t Water

Vanaf het Airborne Museum aan de Rijnkade in Arnhem vaart safarischip De Blauwe Bever over de Nederrijn om de Slag om Arnhem te herbeleven vanaf het water. Het is 75 jaar geleden dat de geallieerden met de Duitse vijand strijd leverden om de Rijnbrug, een cruciaal obstakel om snel door te stoten richting Duitsland. Met het safarischip De Blauwe Bever ziet men het strijdgebied vanaf het water. Om 14.00 uur vertrekt het schip en vaart tot aan de sluis bij Driel. Onderweg vertelt de gids over de gebeurtenissen in die fatale week in september 1944, zoals de vernieling van de spoorbrug, de herovering van de Rijnbrug, de landing en de oversteek van de Poolse militairen. De rivier en het aansluitende landschap bieden een uniek perspectief als verbinding tussen de gemeenten, waar zich dit afgespeeld heeft en de markante locaties daar. Bij de sluis in Driel zal kort verteld worden over de werking van de sluis, waarna teruggevaren wordt richting Arnhem. Meer info en/of reserveren via www.deblauwebever.nl/reserveren.

Vertrek en aankomst: Rijnkade 150 Arnhem, Postcode 6811 HD

Data: zondag 8 september, donderdag,12 september en vrijdag 20 september

Vertrek 14.00 uur

Terugkomst 16.30 uur