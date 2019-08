Rechtszaak tegen verdachte brandstichting Tongerense Heide aangehouden

De verdachte, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zat woensdagochtend emotioneel voor de rechter. Met grijzend haar in een staartje, gekleed in een geruit overhemd, spijkerbroek en plastic klompen maakte hij een gebroken indruk. De man wordt er van verdacht dat hij op 13 mei van dit jaar met een aansteker droge takken en heide in brand hebben gestoken. Een gebied ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden op de Tongerense Heide ging in vlammen op. De verdachte ontkent de brandstichting.

Getuigen

De verdachte is nog dezelfde dag aangehouden. Twee getuigen zagen een deel van de kentekenplaat van de scooter waarop de man vluchtte en schreven dit in het zand. Ook probeerden de getuigen de vluchtende man tegen te houden, maar dat mislukte. De politie kon dankzij het genoteerde kenteken de man even later op de heide oppakken. Hij wordt ook verdacht van verzet bij zijn aanhouding. Hij zou twee agenten hebben bedreigd, zich los hebben willen rukken en geprobeerd hebben de agenten te slaan.

'Meer onderzoek scooter nodig'

De twee getuigen en drie agenten waren opgeroepen om in de rechtszaal te getuigen, maar alleen de agenten kwamen opdagen. De advocaat van de verdachte vroeg om aanhouding van de zaak omdat de getuigen niet door de rechter-commissaris zijn gehoord en hij zich niet heeft kunnen voorbereiden op wat zij zeggen. Ook wil de advocaat dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de kentekenplaat van de scooter. Het deel dat de getuigen hebben genoteerd zou ook kunnen passen bij tien andere scooters in Nederland.

De zaak gaat op 16 oktober verder.