Stadsfeest Doetinchem ambitieus na zware jaren

'We gaan vier dagen lang vermaak bieden voor jong en oud door heel de stad heen', vertelt locatiemanager Niels Teunissen van het Stadsfeest. 'De locaties zijn ingericht naar de doelgroepen, zodat we de podia optimaal kunnen benutten.'

Opvallende verandering is het verplaatsen van het podium op het Simonsplein. 'We doen er alles aan om de oude, vertrouwde sfeer daar weer terug te krijgen', legt Teunissen uit. 'Ook al speelt er niks, dan is het nog gezellig op het plein.' Zelf kijkt de locatiemanager uit naar het optreden van Achtung, vrijdag op het Simonsplein. Zondag wordt het Stadsfeest afgesloten met een vuurwerkshow bij het gemeentehuis.

De opzet van het feest is divers. Waar het Mark Tennantplantsoen decor is voor verschillende artiesten en ook een yogasessie, kunnen jongeren aan de andere kant van de stad vertier vinden. De D-toren is donderdag, vrijdag en zaterdag namelijk het terrein voor jongeren, met onder meer de Dancetour op donderdag en een optreden van rapper Keizer. 'Ik snap heel goed dat het een belasting is voor de omgeving', vertelt Teunissen over de locatie. 'Maar we stoppen als we moeten stoppen en houden ons strikt aan de geluidsnormen. De locatie is gekozen omdat het niet meer veilig was in de Grutstraat.'

Groeien naar grote namen

Waar het Stadsfeest vroeger uitpakte met grote namen, kent het de afgelopen jaren een regionaal karakter. 'Dat is een budgetkwestie', vertelt Teunissen. 'Maar persoonlijk vind ik wel dat er grote namen zouden mogen staan. Daar moeten we weer naartoe groeien. Qua wetgeving moeten we dan ook een grotere locatie hebben. Maar het belangrijkste is dat het hart van het Stadsfeest in het centrum ligt. Dat zal in de toekomst ook zo blijven.'