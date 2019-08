Celstraffen geëist voor illegale leningen en wapenbezit

De twee stonden woensdag terecht in de rechtbank in Zutphen. Als het aan justitie ligt gaat de man uit Afferden 15 maanden de cel in en de man uit Gendt 6 maanden. Ook eist ze tegen beiden een geldboete van 25.000 euro.

De verdachte uit Afferden zou verhuld hebben dat hij 80.000 euro in zijn bezit had, door dit bedrag van zijn eigen rekening over te boeken naar andere rekeningen. Verder wordt de 56-jarige man ervan verdacht publiek in Nijmegen hebben laten meedoen aan een lottospel, gebaseerd op Nederlandse en Duitse lottotrekkingen, terwijl hij daarvoor geen vergunning had.

Illegale lotto

De man is in de illegale lottozaak niet de enige verdachte. Drie Nijmegenaren, mannen van 69, 73 en 81 jaar, zouden ook betrokken zijn bij het lottospel zonder vergunning. Zij staan donderdag terecht.