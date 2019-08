Onbegrepen of juist een trendsetter? Provincie wil weten wie je bent

De provincie Gelderland wil weten wie je bent. Dat is het doel van een test die ze in samenwerking met het KiesKompas hebben ontwikkeld. Vrijdagmiddag wordt de test gelanceerd op het Democratiefestival in Nijmegen. Inwoners van de provincie kunnen daarmee checken wat voor type Gelderlander ze zijn.

Gedeputeerde Jan Markink hoopt dat veel mensen de test gaan doen. 'We willen graag een beter beeld krijgen van de bevolking van Gelderland en wat ze denken.'

Uiteindelijk zijn er vijf type Gelderlanders uit een onderzoek van KiesKompas gekomen. Dat onderzoek is gehouden onder 3000 Gelderlanders die een keur aan vragen voorgeschoteld kregen. 'Zij kregen meer dan 90 vragen voor hun kiezen en konden ook aangeven welke vragen ze belangrijk vonden. Daaruit zijn een kleine 30 vragen overgebleven in de test', vertelt Jeroen van Lindert van KiesKompas.

'Gelderse Middenvelder of 'Dadengerichte Gelderlander?'

Zo kun je er, door het invullen van de test, dus achter komen of je een 'Onbegrepen Gelderlander' bent, of juist meer een 'Traditiegetrouwe Gelderlander'. De andere drie type Gelderlanders zijn de 'Trendsettende Gelderlander', de 'Dadengerichte Gelderlander' en de 'Gelderse Middenvelder'. (scroll naar beneden voor een beschrijving van die types)

Toch is het volgens de makers van de test niet zo dat je één type bent. Elke Gelderlander heeft iets van alle typen in zich, maar voelt zich bij één van die type-omschrijvingen wel het meeste thuis, is de gedachte.

Eerder maakte het KiesKompas een soortgelijke test voor de Europese verkiezingen: wat voor Europeaan bent u? De test voor Gelderlanders wordt gelanceerd op het Democratiefestival in Nijmegen. Daar zullen de verschillende types ook door een theatergroep tot leven worden gebracht.

Bekijk hieronder de verschillende vijf type Gelderlanders. De test zelf is na de lancering hier te doen.

Gelderse Middenvelder

Doordat u in veel verschillende groepen voorkomt, zou u het ‘cement van Gelderland’ genoemd kunnen worden. U voelt zich gehoord, vertegenwoordigd en verbonden met uw omgeving. U heeft dan ook vertrouwen in de overheid en bent van mening dat het over het algemeen ook de goede kant op gaat. U vindt het vaak niet erg om meer belasting te betalen als daardoor meer in publieke voorzieningen geïnvesteerd kan worden of als rijkdom dan op een rechtvaardige manier herverdeeld wordt. Daar heeft toch iedereen recht op? De overheid mag zich ook best inspannen om eet- of reisgedrag van mensen ten gunste van het milieu te veranderen. Waar andere mensen soms bang zijn de Nederlandse normen of waarden te verliezen, ziet u diversiteit vooral als een verrijking. Bijna een kwart van de Gelderlanders denkt zoals u. Over het algemeen kan u het best goed vinden met uw medemens.

Traditiegetrouwe Gelderlander

Tradities en de Nederlandse normen en waarden staan bij u hoog in het vaandel. Een beetje zoals het vroeger was. Soms lijkt het wel alsof mensen alles dat nieuw is, hoger aanschrijven. Verandering is prima, maar toch niet altijd gelijk beter? U heeft respect voor de overheid en voelt zich meestal thuis in uw omgeving, maar hebt er ook steeds minder vertrouwen in dat het de goede kant op gaat. Er is behoefte aan een sterke leider. Iemand die de Nederlandse normen en waarden beschermd en alle dubieuze klimaatinvesteringen een beetje onder controle kan houden. Het plaatsen van zonnepanelen, de terugkeer van de wolf of het bouwen van nieuwe huizen hoeven toch niet allemaal ten koste van landbouwgrond te gaan? Kom nou! Meer dan één op de vijf Gelderlanders denkt er zoals u over. U kan het vaak goed vinden met de Dadengerichte en Onbegrepen Gelderlander.

Trendsettende Gelderlander

U bent de kleinste groep Gelderlanders, maar drukt wel degelijk uw stempel op de maatschappij. Ongeveer één op de tien Gelderlanders denkt zoals u. U woont vaker dan gemiddeld in of rondom Arnhem of Nijmegen. Dat wil niet zeggen dat u niet van natuur houdt. Juist wél! Klimaatverandering gaat u aan het hart. We moeten eens beseffen dat we niet zomaar overal met de auto moeten kunnen komen. Met de fiets of het OV is toch ook prima? We zullen het samen moeten aanpakken! Soms zullen er harde beslissingen genomen moeten worden. Gelukkig kunnen we dat aan! U staat positief tegenover mensen met andere culturen en hebt over het algemeen ook het gevoel dat het de goede kant op gaat met uw eigen situatie en die van Gelderland. U bent best bereid meer belasting te betalen als dit gebruikt wordt voor publieke voorzieningen, of als rijkdom wordt herverdeeld. U kan het goed vinden met de Gelderse middenvelders, maar van de Onbegrepen en Traditiegetrouwe Gelderlander krijgt u soms de kriebels.

Onbegrepen Gelderlander

U bent graag op de hoogte van wat er in uw buurt speelt, maar soms lijkt het wel alsof politici de meningen van mensen zoals u gewoon negeren. Ondertussen dringen ze wel allemaal twijfelachtige klimaatmaatregelen op. Straks mogen we niet eens meer in normale benzineauto’s rijden en moeten alle huizen in één keer van het gas af! Het zou veel beter zijn als een sterke leider aan de macht kwam. Iemand die de echte problemen in de samenleving zou oplossen. Want hoe het er nu aan toe gaat, dat kan niet langer. Doordat men lijkt te verwachten dat u zich alsmaar aanpast, voelt Nederland soms zelfs niet langer als een land voor mensen zoals u. Het wordt tijd dat ze eens naar de echte bevolking gaan luisteren. Ongeveer een kwart van de Gelderlanders denkt er zoals u over. U woont vaker dan gemiddeld in of rondom de Veluwe. U bent het vaak oneens met de Trendsettende Gelderlander, maar niet als het op herverdeling van rijkdom aankomt. U kan het vaak goed vinden met De Traditiegetrouwe Gelderlander.

Dadengerichte Gelderlander

Natuurlijk kan het altijd beter, maar over het algemeen gaat het gewoon de goede kant op. Voor u persoonlijk, maar ook voor Gelderland en Nederland. De toekomst heeft ons veel te bieden. Over het algemeen heeft u vertrouwen in de overheid, maar ze moeten zich niet te veel met hun inwoners bemoeien. Zo mag er best meer geld geïnvesteerd worden in gezondheidszorg, onderwijs of het beter scheiden van afval. Het is echter geen taak van de overheid om mensen uit hun auto te pesten of zich druk te maken of mensen vlees eten. Mensen weten zelf ook wel wat goed voor ze is! Bijna één op de vijf Gelderlanders denkt zoals u. Daaronder vallen betrekkelijk veel mannen. U kan het eigenlijk met alle typen Gelderlanders wel goed vinden. Het hangt er een beetje van af waarover jullie het hebben.