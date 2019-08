Inwoner Culemborg overleden na mishandeling in vriendengroep

Een 30-jarige man uit Culemborg is overleden na een mishandeling die al in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond. Dat gebeurde volgens de gemeente tijdens een 'handgemeen in een vriendengroep'. Een 27-jarige man uit Culemborg is aangehouden, meldt de politie woensdag.

Het slachtoffer was samen met een aantal vrienden in een woning toen een conflict ontstond met de vermoedelijke dader. De 30-jarige zou daarbij enkele klappen op zijn hoofd hebben gekregen, waarna hij buiten bewustzijn raakte. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij zondag.

De 27-jarige verdachte afgelopen weekeind aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten maar blijft verdacht, aldus de politie. Dinsdag is sectie verricht op het lichaam van de overleden man.

Wat er precies is voorgevallen in de woning, laat de politie in het midden. In het belang van het onderzoek wil een woordvoerder verder niets zeggen over de zaak.

Reactie gemeente

Vrijwel tegelijk met het bericht van de politie verspreidde de gemeente Culemborg een persbericht over het incident. Volgens de gemeente ging het om een handgemeen in een groep vrienden. Burgemeester Gerdo van Grootheest spreekt daarin van 'een vreselijke gebeurtenis met een zeer trieste afloop. Ik leef zeer mee met familie en vrienden van het slachtoffer. In deze verdrietige periode is er contact met de familie'.