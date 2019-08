Wilma Luckel stopt als marsleider Airborne Wandeltocht

Luckel is al veertig jaar betrokken bij het evenement. Eerst als vrijwilliger, de laatste 11 jaar als bestuurslid. Ze blijft nog tot mei volgend jaar voorzitter van de organisatie. Wie haar gaat opvolgen is nog niet duidelijk.

Eerste burger

Bij haar aantreden in 2013 was Luckel de eerste burger die marsleider van de Airborne Wandeltocht werd. Voor haar werd die functie altijd door politiemensen bekleed. Het laatst door Pouwel Vos die ruim 27 jaar marsleider was. De Airborne Wandeltocht is de grootste eendaagse herdenkingswandeltocht ter wereld. De eerste editie werd in 1947 gehouden als eerbetoon aan de 1700 Britse- en Poolse soldaten die in de omgeving van Oosterbeek om het leven kwamen.

Vanaf het begin is de netto-opbrengst van de Airborne Wandeltocht bestemd geweest voor soldaten die invalide zijn geworden bij de Slag om Arnhem en voor nabestaanden die financieel niet in staat waren de Airborne-herdenkingen in september bij te wonen.

De wandeltocht wordt dit jaar op zaterdag 7 september gehouden en is vanaf 14.30 live te zien bij TV Gelderland.