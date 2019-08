Rijnstate: goed dat de rechter duidelijkheid brengt over donorvader

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem vindt het prima dat een rechter gaat bepalen of de 21-jarige Maria recht heeft op de gegevens van haar vader, spermadonor K34. Dat zegt het ziekenhuis in reactie op het bericht dat Maria een rechtszaak tegen het ziekenhuis start.

door Rik Kapitein

Maria is in Rijnstate verwekt met behulp van een spermadonor. Haar moeder koos destijds bewust voor het zaad van een B-donor, zodat haar kind vanaf de zestiende verjaardag kon vragen om gegevens van haar vader. Toen Maria om die gegevens vroeg, bleek de donor echter met terugwerkende kracht geanonimiseerd te zijn.

Maria probeert de gegevens nu alsnog te krijgen, via een rechtszaak. 'We begrijpen heel goed dat Maria die gegevens wil', zegt Simone Gieling, woordvoerster van Rijnstate. 'Maar wij begrijpen de donor ook. Wij kunnen niet kiezen tussen die twee. Daarom is het goed dat de rechter nu uit gaat zoeken of Maria recht heeft op deze gegevens.'

Wetswijziging

De donor kon anoniem worden door een wetswijziging in 2004. Door die wijziging werd het anoniem doneren van zaad vanaf dat moment verboden. 'Wij hebben in die periode al onze donoren benaderd met de vraag of zij verder wilden gaan als bekende donor, of dat ze wilden stoppen', legt Gieling uit. 'Deze donor gaf toen aan dat hij met terugwerkende kracht toch anoniem wilde worden. Dat was volgens ons mogelijk, door deze wet.'

Een kinderarts heeft later nog geprobeerd deze donor op andere gedachten te brengen. 'Deze situatie voelt voor ons ook niet goed, dus we hebben hem proberen duidelijk te maken wat het belang van zijn donorkinderen is. Hij bleef echter bij zijn standpunt, dus kunnen wij zijn gegevens niet verstrekken.'

Overeenkomst

En dus is het nu aan de rechter om te bepalen of donor K34 anoniem mag blijven, of dat zijn gegevens toch bekend gemaakt zullen worden. Mark de Hek, advocaat van Maria, denkt in elk geval dat Rijnstate een verplichting heeft tegenover de donorkinderen. 'De moeders zijn een overeenkomst aangegaan met Rijnstate. Het ziekenhuis houdt zich daar niet aan, door de gegevens plotseling te anonimiseren.' Gieling begrijpt die gedachte, maar ziet de rechtszaak niet als een persoonlijke aanval op het ziekenhuis. 'Dit is een situatie die ontstaan is door de nieuwe wet. We vinden het belangrijk dat nu goed wordt uitgezocht hoe het zit.'