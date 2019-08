Op Reces Met | 'Door coalitie te breken hebben wij bijgedragen aan verslechtering Arnhemse bestuurscultuur'

Het vertrouwen van de burger in de politiek moet terug, stelt fractievoorzitter Eric Greving van de PvdA in Arnhem. Hij wil inwoners meer betrekken. 'Het is goed om andere meningen te horen.' Dat zegt hij in de twaalfde en laatste aflevering van 'Op Reces Met', een reeks van RTV Arnhem, waarin met alle fracties wordt teruggeblikt op het roerige politieke jaar.

door Huibert Veth

Greving (42) is sinds 2014 raadslid en werd in 2018 fractievoorzitter voor zijn partij. Samen met GroenLinks verbrak hij voor de zomer de coalitiesamenwerking met VVD en D66. 'En met die stap hebben wij natuurlijk wel weer bijgedragen aan de verslechtering van de bestuurscultuur', zegt Greving in Op Reces Met. 'Daar ben ik me heel erg van bewust.'

Het is volgens Greving jammer dat politici er tegenop zien om naar een raadsvergadering te gaan, omdat ze bang zijn voor wat er gaat gebeuren. 'We zitten daar juist omdat we van mening verschillen', zegt hij. 'Anders waren we ook niet nodig geweest.' Maar je moet het volgens de sociaaldemocraat wel 'met elkaar doen'. 'We moeten de stad vooruit helpen. Dat zullen alle 39 raadsleden ook beamen. Maar op de één of andere manier, doen we het toch niet goed.'

Waar het gaat om de omgangsvormen in Arnhem, moet de PvdA volgens Greving kritisch naar zichzelf kijken. 'Ook wij vormden in het verleden een machtsblok dat heel dominant was.'

'Daar is politiek het mooist'

Lichtpunten ziet Greving wel. Zoals de samenwerking met oppositiepartij Arnhem Centraal. 'Door ons gezamenlijke voorstel, komt er nu een werkgroep voor de vraag hoe we inwoners beter bij de politiek kunnen betrekken.' Het vertrouwen van de burger in de politiek moet terug, vindt Greving. 'Daar waar mijn idealen raken aan ideeën uit de stad, ook al ben je het niet met elkaar eens, daar is politiek het mooist.'

'Het is goed om andere meningen te horen. Dat zet je aan het denken. Als je steeds dezelfde dingen hoort en leest, daar word je niet beter van.'

En verder...

Andere onderwerpen in deze aflevering: werk, zorg, basisinkomen, het rapport Frissen, buurthuizen, kinderarmoede en de biomassacentrale.

