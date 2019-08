Winterswijk verbiedt lachgas tijdens volksfeest

'Het feestterrein is lachgas-vrij, dus het mag niet worden gebruikt en verkocht', aldus de burgemeester. De gemeente maakt zich zorgen over wat lachgas doet met de volksgezondheid. 'We willen echt een signaal afgeven dat het een onwenselijke ontwikkeling is.' Hij vindt het onbegrijpelijk dat lachgas legaal te verkrijgen is in winkels en tijdens het feestjes. 'Het is rot spul.'

De gemeente pleit voor een landelijk verbod op lachgas. 'Ik hoorde dat mijn college in Doetinchem ook voornemens is om maatregelen te nemen tegen lachgas', aldus Bengevoord. 'Als we met meer gemeenten laten zien dat we het onwenselijk vinden, dan neem ik aan dat ze in Den Haag ook gaan luisteren en dat ze het landelijk gaan regelen.'

Luister hier naar onze radiouitzending over het verbod in Winterswijk



'Lachgas heeft invloed op je bewustzijn'

Joram Stollman is spoedeisende hulp arts in het Slingelandziekenhuis in Doetinchem. Hij onderschrijft de vervelende gevolgen van het gebruik van lachgas op de korte en lange termijn. 'Als je een teug lachgas neemt dan heeft dat invloed op je bewustzijn. Je kan al snel duizelig worden, krijgt ongewenste hallucinaties, tintelingen en het kan tot misselijkheid leiden', aldus Stollman.

Bij veelvuldig gebruik van lachgas heeft het nog meer verstrekkende gevolgen. 'Er kan een vitamine B12 tekort optreden en dat kan leiden tot neurologische schade', zegt Stollman. Op de spoedeisende hulp van het Slingelandziekenhuis zijn volgens Stollmann geen gevallen bekend van mensen die door het gebruik van lachgas in het ziekenhuis terecht zijn gekomen. 'We hebben wel eens meegemaakt dat ze het hebben gebruikt, maar dat is niet de reden dat ze hier de spoedeisende hulp bezoeken', aldus Stollman.

Steeds populairder

Afgelopen weekend belandden twee jonge twintigers in Enschede nog in het ziekenhuis door het overmatig gebruiken van lachgas. Ze liepen een gedeeltelijke dwarslaesie op en de vraag is of ze er helemaal bovenop komen.

Dat lachgas steeds populairder wordt, blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Vorig jaar kwamen er in een heel jaar 54 meldingen binnen van gezondheidsklachten na het gebruik van lachgas, in de eerste helft van dit jaar waren dat er al 67.